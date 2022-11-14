https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831441642.html
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией - РИА Новости, 14.11.2022
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией
США ввели новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов, говорится в опубликованных документах американского... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:23
2022-11-14T18:23
2022-11-14T18:45
сша
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сулейман керимов
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США ввели новые санкции против ряда связанных с Россией физических, юридических лиц и воздушных судов, говорится в опубликованных документах американского минфина.Согласно документу, в список попали 14 физических лиц, в том числе родственников сенатора Сулеймана Керимова, включая Саида, Амину, Фирузу и Гульнару Керимовых.Кроме того, под санкции помещены 28 организаций, зарегистрированных, в том числе, в Швейцарии, России, ОАЭ, Виргинских островах и Люксембурге, а также восемь воздушных судов.
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831404654.html
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сша, россия, сулейман керимов, швейцария
США, Россия, Сулейман Керимов, Швейцария
18:23 14.11.2022 (обновлено: 18:45 14.11.2022)
США ввели санкции против физических и юридических лиц, связанных с Россией
США ввели санкции против физических, юридических лиц, воздушных судов, связанных с Россией