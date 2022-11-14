18:03 14.11.2022 (обновлено: 18:18 14.11.2022)
Россия ввела санкции против ста граждан Канады
МИД сообщил о введении ответных санкций против ста граждан Канады
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва ввела санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд в Россию, сообщило министерство иностранных дел России.
Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на "продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".
"На основе взаимности закрывается въезд для 100 граждан Канады. В их числе – высокопоставленные чиновники, бизнесмены, активисты многочисленных пробандеровских организаций, медиа- и финансовых структур, которые непосредственно вовлечены в формирование агрессивного антироссийского курса", - говорится в заявлении ведомства.
Министерство опубликовало и пофамильный "список-100", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них Каролин Ксавье – начальник Управления безопасности связи Канады, Питер Маккей - политик, бывший генеральный прокурор, член кабинета министров и Палаты общин Канады, ряд руководителей компании Volatus Aerospace и другие канадские граждане.
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