https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831434510.html

Россия ввела санкции против ста граждан Канады

Россия ввела санкции против ста граждан Канады - РИА Новости, 14.11.2022

Россия ввела санкции против ста граждан Канады

Москва ввела санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд в Россию, сообщило министерство иностранных дел России. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:03

2022-11-14T18:03

2022-11-14T18:18

россия

канада

в мире

джастин трюдо

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Москва ввела санкции против 100 граждан Канады, запретив им въезд в Россию, сообщило министерство иностранных дел России.Ведомство отметило, что санкции вводятся в ответ на "продолжающуюся практику введения режимом премьер-министра Джастина Трюдо санкций против руководства России, политиков и парламентариев, представителей деловых кругов, экспертов и журналистов, деятелей культуры, а также всех, кого канадские русофобские власти считают неугодными".Министерство опубликовало и пофамильный "список-100", фигуранты которого вносятся в российский "стоп-лист" на постоянной основе. Среди них Каролин Ксавье – начальник Управления безопасности связи Канады, Питер Маккей - политик, бывший генеральный прокурор, член кабинета министров и Палаты общин Канады, ряд руководителей компании Volatus Aerospace и другие канадские граждане.

https://ria.ru/20221028/sanktsii-1827623671.html

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россия, канада, в мире, джастин трюдо, санкции в отношении россии