https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831412346.html

Евросоюз расширил санкции против Ирана

Евросоюз расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 14.11.2022

Евросоюз расширил санкции против Ирана

ЕС расширил санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в этой стране, в списки добавлены 29 физлиц и три организации, заявили в представительстве... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:42

2022-11-14T16:42

2022-11-14T16:42

в мире

иран

чехия

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санкции

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС расширил санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в этой стране, в списки добавлены 29 физлиц и три организации, заявили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии.Сообщается, что решение вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны списки новых фигурантов.ЕС уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Сообщалось, что главы МИД ЕС в понедельник расширят списки.Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза, добавив в санкционный список восемь юридических лиц. Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.

https://ria.ru/20221109/iran-1830265501.html

https://ria.ru/20221110/raketa-1830410136.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, чехия, евросоюз, совет ес, европарламент, санкции