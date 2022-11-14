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Евросоюз расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 14.11.2022
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Евросоюз расширил санкции против Ирана
Евросоюз расширил санкции против Ирана - РИА Новости, 14.11.2022
Евросоюз расширил санкции против Ирана
ЕС расширил санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в этой стране, в списки добавлены 29 физлиц и три организации, заявили в представительстве... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:42
2022-11-14T16:42
в мире
иран
чехия
евросоюз
совет ес
европарламент
санкции
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС расширил санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в этой стране, в списки добавлены 29 физлиц и три организации, заявили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии.Сообщается, что решение вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны списки новых фигурантов.ЕС уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Сообщалось, что главы МИД ЕС в понедельник расширят списки.Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза, добавив в санкционный список восемь юридических лиц. Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
https://ria.ru/20221109/iran-1830265501.html
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в мире, иран, чехия, евросоюз, совет ес, европарламент, санкции
В мире, Иран, Чехия, Евросоюз, Совет ЕС, Европарламент, Санкции
16:42 14.11.2022
 
Евросоюз расширил санкции против Ирана

ЕС ввел санкции против 29 физлиц и трех организаций из-за ситуации с протестами в Иране

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. ЕС расширил санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в этой стране, в списки добавлены 29 физлиц и три организации, заявили в представительстве председательствующей в Совете ЕС Чехии.
Сообщается, что решение вступит в силу после публикации в официальном журнале, тогда же станут известны списки новых фигурантов.
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ЕС уже ввел санкции против Тегерана из-за ситуации в этой стране, охваченной массовыми протестами. Сообщалось, что главы МИД ЕС в понедельник расширят списки.
Иран в ответ также расширил свои санкции против Евросоюза, добавив в санкционный список восемь юридических лиц. Среди физических лиц, попавших под новые санкции Ирана, значатся члены Европарламента, нацсобрания Франции, глава одной из французских коммун, главные редакторы немецкой газеты Bild, а также главы базирующихся в ЕС неправительственных организаций.
Власти Ирана обвиняют страны Запада в поддержке протестующих, которые в своих СМИ тиражируют сообщения подрывного, антииранского характера, а также с призывами свержения власти в Иране.
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