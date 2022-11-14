https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831395206.html
Канада введет новые антироссийские санкции
Канада введет новые антироссийские санкции - РИА Новости, 14.11.2022
Канада введет новые антироссийские санкции
Канада введет новые санкции против России, в список войдут 23 человека, говорится в заявлении, которое распространил офис премьера Канады Джастина Трюдо. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:53
2022-11-14T15:53
2022-11-14T16:03
санкции в отношении россии
канада
россия
джастин трюдо
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151761/80/1517618085_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_295334fcbf90e2f5f5ee4cf577a8379d.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада введет новые санкции против России, в список войдут 23 человека, говорится в заявлении, которое распространил офис премьера Канады Джастина Трюдо."Канада также вводит дополнительные санкции против россиян", - говорится в заявлении.В новый список войдут 23 человека, связанных с юридической сферой и сферой безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, которые причастны к якобы нарушениям прав человека в отношении российских оппозиционеров.
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831388222.html
канада
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151761/80/1517618085_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a439413ad8a9db983aa0eb6b733a4c1f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкции в отношении россии, канада, россия, джастин трюдо, в мире
Санкции в отношении России, Канада, Россия, Джастин Трюдо, В мире
15:53 14.11.2022 (обновлено: 16:03 14.11.2022)
Канада введет новые антироссийские санкции
Премьер Трюдо сообщил, что Канада введет санкции против 23 россиян