https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831395206.html

Канада введет новые антироссийские санкции

Канада введет новые антироссийские санкции - РИА Новости, 14.11.2022

Канада введет новые антироссийские санкции

Канада введет новые санкции против России, в список войдут 23 человека, говорится в заявлении, которое распространил офис премьера Канады Джастина Трюдо. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:53

2022-11-14T15:53

2022-11-14T16:03

санкции в отношении россии

канада

россия

джастин трюдо

в мире

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада введет новые санкции против России, в список войдут 23 человека, говорится в заявлении, которое распространил офис премьера Канады Джастина Трюдо."Канада также вводит дополнительные санкции против россиян", - говорится в заявлении.В новый список войдут 23 человека, связанных с юридической сферой и сферой безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, которые причастны к якобы нарушениям прав человека в отношении российских оппозиционеров.

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831388222.html

канада

россия

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санкции в отношении россии, канада, россия, джастин трюдо, в мире