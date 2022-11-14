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Канада введет новые антироссийские санкции - РИА Новости, 14.11.2022
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Канада введет новые антироссийские санкции
Канада введет новые антироссийские санкции - РИА Новости, 14.11.2022
Канада введет новые антироссийские санкции
Канада введет новые санкции против России, в список войдут 23 человека, говорится в заявлении, которое распространил офис премьера Канады Джастина Трюдо. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:53
2022-11-14T16:03
санкции в отношении россии
канада
россия
джастин трюдо
в мире
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада введет новые санкции против России, в список войдут 23 человека, говорится в заявлении, которое распространил офис премьера Канады Джастина Трюдо."Канада также вводит дополнительные санкции против россиян", - говорится в заявлении.В новый список войдут 23 человека, связанных с юридической сферой и сферой безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, которые причастны к якобы нарушениям прав человека в отношении российских оппозиционеров.
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санкции в отношении россии, канада, россия, джастин трюдо, в мире
Санкции в отношении России, Канада, Россия, Джастин Трюдо, В мире
15:53 14.11.2022 (обновлено: 16:03 14.11.2022)
 
Канада введет новые антироссийские санкции

Премьер Трюдо сообщил, что Канада введет санкции против 23 россиян

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкФлаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел России
Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Флаг Канады на автомобиле посольства у здания министерства иностранных дел России. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Канада введет новые санкции против России, в список войдут 23 человека, говорится в заявлении, которое распространил офис премьера Канады Джастина Трюдо.
"Канада также вводит дополнительные санкции против россиян", - говорится в заявлении.
В новый список войдут 23 человека, связанных с юридической сферой и сферой безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и сотрудников тюрем, которые причастны к якобы нарушениям прав человека в отношении российских оппозиционеров.
Вид на Вену, Австрия - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 15:31
Оппозиция в Австрии призвала немедленно отменить антироссийские санкции
 
Санкции в отношении РоссииКанадаРоссияДжастин ТрюдоВ мире
 
 
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