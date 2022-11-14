https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831388222.html

Оппозиция в Австрии призвала немедленно отменить антироссийские санкции

Оппозиция в Австрии призвала немедленно отменить антироссийские санкции - РИА Новости, 14.11.2022

Оппозиция в Австрии призвала немедленно отменить антироссийские санкции

Призывы Вены о помощи Киеву направлены на финансирование ВПК США, необходимо немедленно отменить все антироссийские санкции и завершить экономическую войну,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:31

2022-11-14T15:31

2022-11-14T15:33

в мире

австрия

россия

еврокомиссия

сша

евросоюз

экономика

санкции в отношении россии

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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Призывы Вены о помощи Киеву направлены на финансирование ВПК США, необходимо немедленно отменить все антироссийские санкции и завершить экономическую войну, которую Запад во главе с Еврокомиссией и Вашингтоном ведет против Москвы, заявил лидер австрийской право-националистической оппозиционной партии FPÖ Герберт Кикль."Нейтральная страна (Австрия - ред) вступила в экономическую войну против России, до сих пор ведет эту экономическую войну под предводительством... президента Еврокомиссии (Урсулы) фон дер Ляйен и под непрямым командованием США... Из-за вступления в эту экономическую войну в энергетическом секторе была значительно усилена волна инфляции. Миллионы людей в этой стране таким образом ведут сейчас борьбу за выживание... Без этих санкций... предприятия могли бы нормально работать дальше, никогда не имели бы проблем, но сейчас они должны закрываться", - заявил политик, его выступление транслировалось на телеканале OE24.at.По словам Кикля, фармацевтические компании на фоне якобы продолжающейся масштабной пандемии коронавируса "получают наибольшие в своей жизни доходы", энергокомпании "получают наибольшую в своей жизни прибыль" на фоне экономической войны с Россией и "наибольшую в своей жизни прибыль получает военная промышленность", которая "подогревает" украинский конфликт."Республика Австрия, напротив, все глубже уходит в минус, долги и еще раз долги. Я называю такую политику не ориентированной на будущее, безответственной", - заявил политик.

https://ria.ru/20221026/avstriya-1826967363.html

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в мире, австрия, россия, еврокомиссия, сша, евросоюз, экономика, санкции в отношении россии