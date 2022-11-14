Рейтинг@Mail.ru
Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831288188.html
Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой
Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой - РИА Новости, 14.11.2022
Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, вводящие ответные санкции против Евросоюза, делают ошибку. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:09
2022-11-14T11:09
в мире
жозеп боррель
иран
брюссель
россия
евросоюз
китай
санкции
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1405_1920x0_80_0_0_6d3e5abd7a6a9a101dbc49b8207d595c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, вводящие ответные санкции против Евросоюза, делают ошибку.В понедельник в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза."Все те, против кого были введены санкции, затем принимают ответные меры. Так делали и Россия, и Китай, и Иран. Это часть игры. Я полагаю, что это ошибка. Особенно, когда речь идет о санкциях против парламентариев за то, что они выполняют свою работу", - уверен Боррель.По мнению главы евродипломатии, работа по возвращению к иранской ядерной сделке, которая, в том числе, подразумевает снятие санкций с Ирана, должна быть продолжена. "Лучший способ добиться того, чтобы Иран не стал ядерной страной – это выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий", - пояснил он.
https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html
иран
брюссель
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/03/1786665010_0:0:2498:1875_1920x0_80_0_0_c6c2fa99604e0bfca5f4d811c705926d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, жозеп боррель, иран, брюссель, россия, евросоюз, китай, санкции, санкции в отношении россии
В мире, Жозеп Боррель, Иран, Брюссель, Россия, Евросоюз, Китай, Санкции, Санкции в отношении России
11:09 14.11.2022
 
Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой

Глава дипломатии ЕС Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, вводящие ответные санкции против Евросоюза, делают ошибку.
В понедельник в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза.
"Все те, против кого были введены санкции, затем принимают ответные меры. Так делали и Россия, и Китай, и Иран. Это часть игры. Я полагаю, что это ошибка. Особенно, когда речь идет о санкциях против парламентариев за то, что они выполняют свою работу", - уверен Боррель.
По мнению главы евродипломатии, работа по возвращению к иранской ядерной сделке, которая, в том числе, подразумевает снятие санкций с Ирана, должна быть продолжена. "Лучший способ добиться того, чтобы Иран не стал ядерной страной – это выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий", - пояснил он.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 23:49
Шольц заявил, что ФРГ намеренно не вводила санкции против российского газа
 
В миреЖозеп БоррельИранБрюссельРоссияЕвросоюзКитайСанкцииСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала