https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831288188.html

Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой

Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой - РИА Новости, 14.11.2022

Боррель назвал ответные санкции против Евросоюза ошибкой

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, вводящие ответные санкции против Евросоюза, делают ошибку. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:09

2022-11-14T11:09

2022-11-14T11:09

в мире

жозеп боррель

иран

брюссель

россия

евросоюз

китай

санкции

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель считает, что страны, вводящие ответные санкции против Евросоюза, делают ошибку.В понедельник в Брюсселе проходит заседание глав МИД стран Евросоюза."Все те, против кого были введены санкции, затем принимают ответные меры. Так делали и Россия, и Китай, и Иран. Это часть игры. Я полагаю, что это ошибка. Особенно, когда речь идет о санкциях против парламентариев за то, что они выполняют свою работу", - уверен Боррель.По мнению главы евродипломатии, работа по возвращению к иранской ядерной сделке, которая, в том числе, подразумевает снятие санкций с Ирана, должна быть продолжена. "Лучший способ добиться того, чтобы Иран не стал ядерной страной – это выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий", - пояснил он.

https://ria.ru/20221111/sanktsii-1830982054.html

иран

брюссель

россия

китай

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