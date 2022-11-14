https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831276991.html
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России - РИА Новости, 14.11.2022
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России
Главы МИД ЕС не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, работа идет на техническом уровне, сообщил перед началом заседания глава... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:32
2022-11-14T10:32
2022-11-14T18:12
россия
евросоюз
жозеп боррель
украина
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, работа идет на техническом уровне, сообщил перед началом заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель."Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли принятие нового пакета антироссийских санкций.Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, евросоюз, жозеп боррель, украина, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Украина, В мире, Санкции в отношении России
10:32 14.11.2022 (обновлено: 18:12 14.11.2022)
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России
Боррель заявил, что ЕС не будет принимать новых санкций на встрече глав МИД 14 ноября