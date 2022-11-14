Рейтинг@Mail.ru
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831276991.html
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России - РИА Новости, 14.11.2022
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России
Главы МИД ЕС не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, работа идет на техническом уровне, сообщил перед началом заседания глава... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:32
2022-11-14T18:12
россия
евросоюз
жозеп боррель
украина
в мире
санкции в отношении россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_0:351:3017:2048_1920x0_80_0_0_e7cf86884eff1304e4f10086c3e8d15c.jpg
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, работа идет на техническом уровне, сообщил перед началом заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель."Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли принятие нового пакета антироссийских санкций.Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.
https://ria.ru/20221114/es-1831196253.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/06/1814811521_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_8ad9e60aee714a33c2655c0ea3856be3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, жозеп боррель, украина, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Жозеп Боррель, Украина, В мире, Санкции в отношении России
10:32 14.11.2022 (обновлено: 18:12 14.11.2022)
 
Боррель заявил, что ЕС пока не планирует новых санкций против России

Боррель заявил, что ЕС не будет принимать новых санкций на встрече глав МИД 14 ноября

© AP Photo / Virginia MayoВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Главы МИД ЕС не планируют принимать новые санкции против России на встрече 14 ноября, работа идет на техническом уровне, сообщил перед началом заседания глава евродипломатии Жозеп Боррель.
"Не сегодня… Мы реагируем, продолжаем процедуру. Государства-члены выступают с предложениями, они изучаются, проводятся консультации с юридическими службами, затем мы приступаем к принятию. Можете быть уверены, что мы не остановились", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, планируется ли принятие нового пакета антироссийских санкций.
Запад усилил санкционное давление на РФ из-за Украины. РФ не раз обращала внимание на то, что антироссийские санкции подрывают мировую экономику. В Москве заявляли, что Россия выдержит санкционное давление.
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 08:00
ЕС готовится к войне с Россией
 
РоссияЕвросоюзЖозеп БоррельУкраинаВ миреСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала