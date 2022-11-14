https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831276593.html

Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД

Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД - РИА Новости, 14.11.2022

Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД

Литва ждет ответ на свои предложения по новым санкциям против РФ, заявил перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза министр иностранных дел Литвы Габриэлюс... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:28

2022-11-14T10:28

2022-11-14T10:28

габриэлюс ландсбергис

владимир путин

россия

литва

украина

санкции

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Литва ждет ответ на свои предложения по новым санкциям против РФ, заявил перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Мы продолжаем ждать девятый пакет санкций. Я бы хотел не согласиться с теми, кто говорит, что больше нет тех, против кого можно вводить новые санкции, что все уже включены в список. Литва уже несколько недель назад предложила свой список, мы по-прежнему ждем реакции европейских институтов и продвижения девятого пакета санкций", - сказал Ландсбергис.С начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.

https://ria.ru/20221113/evropa-1831233939.html

россия

литва

украина

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габриэлюс ландсбергис, владимир путин, россия, литва, украина, санкции, санкции в отношении россии