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Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД - РИА Новости, 14.11.2022
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Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД
Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД - РИА Новости, 14.11.2022
Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД
Литва ждет ответ на свои предложения по новым санкциям против РФ, заявил перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза министр иностранных дел Литвы Габриэлюс... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:28
2022-11-14T10:28
габриэлюс ландсбергис
владимир путин
россия
литва
украина
санкции
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Литва ждет ответ на свои предложения по новым санкциям против РФ, заявил перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис."Мы продолжаем ждать девятый пакет санкций. Я бы хотел не согласиться с теми, кто говорит, что больше нет тех, против кого можно вводить новые санкции, что все уже включены в список. Литва уже несколько недель назад предложила свой список, мы по-прежнему ждем реакции европейских институтов и продвижения девятого пакета санкций", - сказал Ландсбергис.С начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
https://ria.ru/20221113/evropa-1831233939.html
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габриэлюс ландсбергис, владимир путин, россия, литва, украина, санкции, санкции в отношении россии
Габриэлюс Ландсбергис, Владимир Путин, Россия, Литва, Украина, Санкции, Санкции в отношении России
10:28 14.11.2022
 
Литва предложила новые санкции против России, заявил глава МИД

Глава МИД Литвы Ландсбергис: Вильнюс предложил свой список санкций против России

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве
Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль посла Литвы у здания МИД РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 14 ноя - РИА Новости. Литва ждет ответ на свои предложения по новым санкциям против РФ, заявил перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
"Мы продолжаем ждать девятый пакет санкций. Я бы хотел не согласиться с теми, кто говорит, что больше нет тех, против кого можно вводить новые санкции, что все уже включены в список. Литва уже несколько недель назад предложила свой список, мы по-прежнему ждем реакции европейских институтов и продвижения девятого пакета санкций", - сказал Ландсбергис.
С начала специальной военной операции РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Ранее президент РФ Владимир Путин, комментируя идею Запада ограничить цены на российские энергоресурсы, заявил, что Россия не будет ничего поставлять за рубеж, если это будет противоречить ее интересам.
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Габриэлюс ЛандсбергисВладимир ПутинРоссияЛитваУкраинаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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