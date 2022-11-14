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Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК - РИА Новости, 14.11.2022
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Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК
Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК - РИА Новости, 14.11.2022
Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК
Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского военно-промышленного комплекса, сообщило Reuters. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T05:00
2022-11-14T11:41
экономика
сша
россия
в мире
санкции
технологии
джанет йеллен
министерство финансов сша
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского военно-промышленного комплекса, сообщило Reuters.По ее словам, ограничительные меры затронут "транснациональную сеть частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России.Кроме того, санкции коснутся "14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников".Глава американского Минфина не уточнила подробностей о местонахождении лиц и компаний, которые подпадут под санкции.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
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экономика, сша, россия, в мире, санкции, технологии, джанет йеллен, министерство финансов сша, москва
Экономика, США, Россия, В мире, Санкции, Технологии, Джанет Йеллен, Министерство финансов США, Москва
05:00 14.11.2022 (обновлено: 11:41 14.11.2022)
 
Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК

Reuters: глава Минфина США Йеллен анонсировала новые санкции против российского ВПК

© AP Photo / Jose Luis MaganaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского военно-промышленного комплекса, сообщило Reuters.
По ее словам, ограничительные меры затронут "транснациональную сеть частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России.

"Это часть наших более масштабных попыток по срыву военных усилий России и лишению ее необходимого оснащения с помощью санкций и экспортного контроля", — приводит слова Йеллен агентство.

Кроме того, санкции коснутся "14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников".
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ЭкономикаСШАРоссияВ миреСанкцииТехнологииДжанет ЙелленМинистерство финансов СШАМосква
 
 
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