https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831252320.html

Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК

Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК - РИА Новости, 14.11.2022

Глава Минфина США анонсировала санкции против российского ВПК

Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского военно-промышленного комплекса, сообщило Reuters. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T05:00

2022-11-14T05:00

2022-11-14T11:41

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джанет йеллен

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Глава Министерства финансов США Джанет Йеллен анонсировала санкции против российского военно-промышленного комплекса, сообщило Reuters.По ее словам, ограничительные меры затронут "транснациональную сеть частных лиц и компаний, которые работали над закупкой военных технологий" для России.Кроме того, санкции коснутся "14 физических и 28 юридических лиц, включая финансовых посредников".Глава американского Минфина не уточнила подробностей о местонахождении лиц и компаний, которые подпадут под санкции.После начала спецоперации Запад усилил санкционное давление на Москву, но это привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания прежде всего в самих Европе и США. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

https://ria.ru/20221113/sanktsii-1831208524.html

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