https://ria.ru/20221114/sammit-1831465253.html

Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20

Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022

Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20

В МИД Украины сообщили, что украинскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали возглавит Владимир Зеленский, который выступит... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T20:22

2022-11-14T20:22

2022-11-14T20:22

в мире

владимир зеленский

украина

индонезия

бали

саммит g20

мид украины

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831273439_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_b998255d629374df60f9c92628717a43.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В МИД Украины сообщили, что украинскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали возглавит Владимир Зеленский, который выступит заочно, а де-факто правительство страны будет представлять посол Украины в Индонезии.Зеленский планирует принять участие в саммите G20, скорее всего, в онлайн-формате, сообщал ранее его пресс-секретарь Сергей Никифоров.Ранее Зеленский назначил посла в Индонезии Василия Гамянина представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству."Большая двадцатка" - неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Саммит G20 пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года.

https://ria.ru/20221114/g20-1831414715.html

украина

индонезия

бали

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, владимир зеленский, украина, индонезия, бали, саммит g20, мид украины, большая двадцатка