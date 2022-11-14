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Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
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Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20
Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20
В МИД Украины сообщили, что украинскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали возглавит Владимир Зеленский, который выступит... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:22
2022-11-14T20:22
в мире
владимир зеленский
украина
индонезия
бали
саммит g20
мид украины
большая двадцатка
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В МИД Украины сообщили, что украинскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали возглавит Владимир Зеленский, который выступит заочно, а де-факто правительство страны будет представлять посол Украины в Индонезии.Зеленский планирует принять участие в саммите G20, скорее всего, в онлайн-формате, сообщал ранее его пресс-секретарь Сергей Никифоров.Ранее Зеленский назначил посла в Индонезии Василия Гамянина представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству."Большая двадцатка" - неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Саммит G20 пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20221114/g20-1831414715.html
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в мире, владимир зеленский, украина, индонезия, бали, саммит g20, мид украины, большая двадцатка
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Индонезия, Бали, Саммит G20, МИД Украины, Большая двадцатка
20:22 14.11.2022
 
Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20

Посол Украины в Индонезии Гамянин де-факто представит правительство страны на саммите G20

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкБаннер, посвященный саммиту G20 на Бали
Баннер, посвященный саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Баннер, посвященный саммиту G20 на Бали. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В МИД Украины сообщили, что украинскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали возглавит Владимир Зеленский, который выступит заочно, а де-факто правительство страны будет представлять посол Украины в Индонезии.
Зеленский планирует принять участие в саммите G20, скорее всего, в онлайн-формате, сообщал ранее его пресс-секретарь Сергей Никифоров.
"Согласно протоколу, делегацию Украины возглавляет президент Владимир Зеленский. Хотя глава государства не появится там лично, он примет участие во встрече в режиме онлайн. Де-факто, как пояснили в МИДе, нашу страну на саммите G20 будет представлять посол Украины в Индонезии", - сообщает издание Obozrevatel.
Ранее Зеленский назначил посла в Индонезии Василия Гамянина представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству.
"Большая двадцатка" - неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Саммит G20 пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года.
Флаги во время подготовки к саммиту G20 на Бали - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 16:48
Страны-участницы G20 согласовали итоговое заявление, сообщили СМИ
 
В миреВладимир ЗеленскийУкраинаИндонезияБалиСаммит G20МИД УкраиныБольшая двадцатка
 
 
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