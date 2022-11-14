https://ria.ru/20221114/sammit-1831465253.html
Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20
Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20 - РИА Новости, 14.11.2022
Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20
В МИД Украины сообщили, что украинскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали возглавит Владимир Зеленский, который выступит... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T20:22
2022-11-14T20:22
2022-11-14T20:22
в мире
владимир зеленский
украина
индонезия
бали
саммит g20
мид украины
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831273439_0:210:3267:2048_1920x0_80_0_0_b998255d629374df60f9c92628717a43.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В МИД Украины сообщили, что украинскую делегацию на саммите "Большой двадцатки" на индонезийском острове Бали возглавит Владимир Зеленский, который выступит заочно, а де-факто правительство страны будет представлять посол Украины в Индонезии.Зеленский планирует принять участие в саммите G20, скорее всего, в онлайн-формате, сообщал ранее его пресс-секретарь Сергей Никифоров.Ранее Зеленский назначил посла в Индонезии Василия Гамянина представителем Украины при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) по совместительству."Большая двадцатка" - неформальная организация, объединяющая крупнейшие экономически развитые и развивающиеся страны. Саммит G20 пройдет на острове Бали 15 и 16 ноября 2022 года.
https://ria.ru/20221114/g20-1831414715.html
украина
индонезия
бали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831273439_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_b4c89254930bb517ce6067cd6c8e7553.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир зеленский, украина, индонезия, бали, саммит g20, мид украины, большая двадцатка
В мире, Владимир Зеленский, Украина, Индонезия, Бали, Саммит G20, МИД Украины, Большая двадцатка
Посол Украины в Индонезии де-факто представит страну на саммите G20
Посол Украины в Индонезии Гамянин де-факто представит правительство страны на саммите G20