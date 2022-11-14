https://ria.ru/20221114/sakhalin-1-1831421079.html
Правительство одобрило передачу Sodeco и ONGC доли в операторе "Сахалина-1"
Правительство одобрило передачу Sodeco и ONGC доли в операторе "Сахалина-1" - РИА Новости, 14.11.2022
Правительство одобрило передачу Sodeco и ONGC доли в операторе "Сахалина-1"
Правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, а 20% - индийской ONGC, говорится в документах, которые имеются в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T17:07
2022-11-14T17:07
2022-11-14T17:14
экономика
россия
сахалин-1
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, а 20% - индийской ONGC, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости."Разрешить передачу 30 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд." пропорционально принадлежавшей ей доле участия по соглашению о разделе продукции... Разрешить передачу 20 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ОНГК Видеш Лимитед" пропорционально принадлежавшей ей доле участия", - говорится в распоряжениях.Как следует из документов, обе компании официально уведомили правительство России о согласии принять в собственность долю в новом операторе.Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Согласно указу президента, иностранные участники консорциума могут сохранить свои доли в проекте, если заявят о желании остаться. Ранее японская Sodeco и индийская ONGC сообщили, что хотели бы продолжить участие в проекте, американская ExxonMobil же вышла из него.Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. В числе остающихся участников "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сахалин-1
Экономика, Россия, Сахалин-1
17:07 14.11.2022 (обновлено: 17:14 14.11.2022)
Правительство одобрило передачу Sodeco и ONGC доли в операторе "Сахалина-1"
Правительство разрешило передать доли в новом операторе "Сахалина-1" Sodeco и ONGC
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, а 20% - индийской ONGC, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости.
"Разрешить передачу 30 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд." пропорционально принадлежавшей ей доле участия по соглашению о разделе продукции... Разрешить передачу 20 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ОНГК Видеш Лимитед" пропорционально принадлежавшей ей доле участия", - говорится в распоряжениях.
Как следует из документов, обе компании официально уведомили правительство России
о согласии принять в собственность долю в новом операторе.
Президент РФ Владимир Путин
своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти
" "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Согласно указу президента, иностранные участники консорциума могут сохранить свои доли в проекте, если заявят о желании остаться. Ранее японская Sodeco и индийская ONGC сообщили, что хотели бы продолжить участие в проекте, американская ExxonMobil
же вышла из него.
Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. В числе остающихся участников "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).