https://ria.ru/20221114/sakhalin-1-1831421079.html

Правительство одобрило передачу Sodeco и ONGC доли в операторе "Сахалина-1"

Правительство одобрило передачу Sodeco и ONGC доли в операторе "Сахалина-1" - РИА Новости, 14.11.2022

Правительство одобрило передачу Sodeco и ONGC доли в операторе "Сахалина-1"

Правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, а 20% - индийской ONGC, говорится в документах, которые имеются в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:07

2022-11-14T17:07

2022-11-14T17:14

экономика

россия

сахалин-1

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство РФ разрешило передать 30% в новом операторе "Сахалина-1" японской Sodeco, а 20% - индийской ONGC, говорится в документах, которые имеются в распоряжении РИА Новости."Разрешить передачу 30 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "Сахалин Ойл энд Газ Девелопмент Ко., Лтд." пропорционально принадлежавшей ей доле участия по соглашению о разделе продукции... Разрешить передачу 20 процентов доли в уставном капитале указанного общества компании "ОНГК Видеш Лимитед" пропорционально принадлежавшей ей доле участия", - говорится в распоряжениях.Как следует из документов, обе компании официально уведомили правительство России о согласии принять в собственность долю в новом операторе.Президент РФ Владимир Путин своим указом в начале октября распорядился, чтобы правительство создало нового - российского - оператора СРП-проекта "Сахалин 1", которому перейдут права и обязанности Exxon Neftegaz limited. Управлять новым оператором будет структура "Роснефти" "Сахалинморнефтегаз-Шельф". Согласно указу президента, иностранные участники консорциума могут сохранить свои доли в проекте, если заявят о желании остаться. Ранее японская Sodeco и индийская ONGC сообщили, что хотели бы продолжить участие в проекте, американская ExxonMobil же вышла из него.Уже бывший оператор "Сахалина-1" Exxon Neftegaz Limited ("дочка" ExxonMobil) владел его долей в 30%. В марте компания заявила о намерении выйти из проекта, а в апреле - о введении режима форс-мажора, что в итоге к осени полностью остановило там добычу газа и нефти. В числе остающихся участников "Сахалина-1" - "Роснефть" (20%), японская Sodeco (30%) и индийская ONGC (20%).

https://ria.ru/20221109/putin-1830252346.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, сахалин-1