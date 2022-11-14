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Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства - РИА Новости, 14.11.2022
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Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства
Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства - РИА Новости, 14.11.2022
Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства
Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в понедельник, подверг критике... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T21:52
2022-11-14T21:52
в мире
валентин рыбаков
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оон
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в понедельник, подверг критике предложенный с подачи Запада проект резолюции о ситуации на Украине, назвав его попыткой легализовать воровство чужих активов.Постпред подчеркнул, что проект резолюции не упоминает о преступлениях, совершавшихся колониальными державами на протяжении столетий, последствиях рабства, уничтожения целых народов, которые проживали на захваченных территориях. "Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли", - обратил внимание Рыбаков.Он добавил, что в проекте нет ни слова и о нынешнем экономическом терроризме – незаконных блокадах, незаконных санкциях, попытках экономического удушения целых стран и народов. "Главная задача западных государств состояла в максимальном ослаблении России и в создании условий, при которых Россия уже не могла бы не реагировать", - уверен дипломат.Представитель Белоруссии заявил, что Генассамблея ООН не должна делать исключение для одного конфликта, каким бы тяжёлым он ни был, не должна ставить его выше интересов развивающихся стран, несущих на себе наиболее тяжелые последствия войн, в том числе и ведущихся сегодня, иностранного вмешательства, рабства и колониализма. "Предложенный документ ни на шаг не приблизит нас к миру, а лишь еще больше поляризует. Республика Беларусь проголосует против проекта резолюции", - заключил Рыбаков.Согласно представленному на рассмотрение ГА ООН проекту резолюции, она "рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений &lt;...&gt; понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам и предупредил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".
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в мире, валентин рыбаков, россия, белоруссия, оон, генеральная ассамблея оон, украина
В мире, Валентин Рыбаков, Россия, Белоруссия, ООН, Генеральная Ассамблея ООН, Украина
21:52 14.11.2022
 
Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства

Постпред Белоруссии при ООН Рыбаков назвал резолюцию по Украине легализацией воровства

© РИА Новости / Роман Махмутов / Перейти в медиабанкШтаб-квартира ООН в Нью-Йорке
Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Роман Махмутов
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Штаб-квартира ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в понедельник, подверг критике предложенный с подачи Запада проект резолюции о ситуации на Украине, назвав его попыткой легализовать воровство чужих активов.
"Проект не выдерживает никакой критики с точки зрения международного права. Это всего лишь попытка легализовать воровство чужих активов. Это также очень хороший, наглядный пример для всех нас, для всех тех, кто по-прежнему считает, что частная собственность на Западе священна", - отметил белорусский дипломат.
Постпред подчеркнул, что проект резолюции не упоминает о преступлениях, совершавшихся колониальными державами на протяжении столетий, последствиях рабства, уничтожения целых народов, которые проживали на захваченных территориях. "Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли", - обратил внимание Рыбаков.
Он добавил, что в проекте нет ни слова и о нынешнем экономическом терроризме – незаконных блокадах, незаконных санкциях, попытках экономического удушения целых стран и народов. "Главная задача западных государств состояла в максимальном ослаблении России и в создании условий, при которых Россия уже не могла бы не реагировать", - уверен дипломат.
Представитель Белоруссии заявил, что Генассамблея ООН не должна делать исключение для одного конфликта, каким бы тяжёлым он ни был, не должна ставить его выше интересов развивающихся стран, несущих на себе наиболее тяжелые последствия войн, в том числе и ведущихся сегодня, иностранного вмешательства, рабства и колониализма. "Предложенный документ ни на шаг не приблизит нас к миру, а лишь еще больше поляризует. Республика Беларусь проголосует против проекта резолюции", - заключил Рыбаков.
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Согласно представленному на рассмотрение ГА ООН проекту резолюции, она "рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений <...> понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных".
Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам и предупредил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".
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