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Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства

Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства - РИА Новости, 14.11.2022

Постпред Белоруссии назвал резолюцию ООН по Украине легализацией воровства

Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в понедельник, подверг критике... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T21:52

2022-11-14T21:52

2022-11-14T21:52

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МИНСК, 14 ноя – РИА Новости. Постоянный представитель Белоруссии при ООН Валентин Рыбаков, выступая на 11-й чрезвычайной специальной сессии Генассамблеи ООН в понедельник, подверг критике предложенный с подачи Запада проект резолюции о ситуации на Украине, назвав его попыткой легализовать воровство чужих активов.Постпред подчеркнул, что проект резолюции не упоминает о преступлениях, совершавшихся колониальными державами на протяжении столетий, последствиях рабства, уничтожения целых народов, которые проживали на захваченных территориях. "Никто и никогда не выплачивал и не выплатит уже репарации, компенсации странам и народам за ущерб, который, кстати говоря, не поддается никакой оценке, и за все те страдания, которые эти страны и народы перенесли", - обратил внимание Рыбаков.Он добавил, что в проекте нет ни слова и о нынешнем экономическом терроризме – незаконных блокадах, незаконных санкциях, попытках экономического удушения целых стран и народов. "Главная задача западных государств состояла в максимальном ослаблении России и в создании условий, при которых Россия уже не могла бы не реагировать", - уверен дипломат.Представитель Белоруссии заявил, что Генассамблея ООН не должна делать исключение для одного конфликта, каким бы тяжёлым он ни был, не должна ставить его выше интересов развивающихся стран, несущих на себе наиболее тяжелые последствия войн, в том числе и ведущихся сегодня, иностранного вмешательства, рабства и колониализма. "Предложенный документ ни на шаг не приблизит нас к миру, а лишь еще больше поляризует. Республика Беларусь проголосует против проекта резолюции", - заключил Рыбаков.Согласно представленному на рассмотрение ГА ООН проекту резолюции, она "рекомендует создание ее членами, в сотрудничестве с Украиной, международного реестра нанесенного ущерба, который будет служить задокументированным свидетельством заявляемого урона, потерь и ранений <...> понесенных в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее, а также для продвижения и координации сбора данных".Россия выступила против принятия документа, заявив, что проект резолюции "не выдерживает юридической критики" и является "ничтожной попыткой легализовать не легализуемое с точки зрения международного права". Постпред России Василий Небензя заявил на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". Представитель РФ предупредил, что принятие резолюции может "бумерангом" ответить по его инициаторам и предупредил, что "такое решение лишь приведет к усилению нестабильности и напряженности в мире".

https://ria.ru/20221114/kontakty-1831289585.html

https://ria.ru/20220804/ukraina-1807364430.html

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в мире, валентин рыбаков, россия, белоруссия, оон, генеральная ассамблея оон, украина