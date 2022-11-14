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Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО
Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО - РИА Новости, 14.11.2022
Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО
Армия США заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму порядка 520 миллионов долларов для восполнения реактивных... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T22:18
2022-11-14T22:18
2022-11-14T22:33
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ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Армия США заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму порядка 520 миллионов долларов для восполнения реактивных систем залпового огня взамен тех, что были предоставлены Украине, следует из распространенного в понедельник заявления американских ВС.Согласно заявлению, контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.По мнению военных, данные оборонные заказы позволяют американской армии восполнять собственные запасы, при этом продолжая оказывать критически важную помощь своим союзникам и партнерам на поле боя.
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сша, украина, в мире, вооружения, lockheed martin
США, Украина, В мире, Вооружения, Lockheed Martin
22:18 14.11.2022 (обновлено: 22:33 14.11.2022)
Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО
Армия США заключила контракты с Lockheed Martin на восполнение РСЗО, переданных Украине
ВАШИНГТОН, 14 ноя – РИА Новости. Армия США заключила с военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin несколько контрактов на сумму порядка 520 миллионов долларов для восполнения реактивных систем залпового огня взамен тех, что были предоставлены Украине, следует из распространенного в понедельник заявления американских ВС.
Согласно заявлению, контракты были заключены 21 октября и 2 ноября.
"Распределение этих контрактов демонстрирует то значительное влияние, которое имеют РСЗО в качестве важного боевого средства для наших международных партнеров", - заявил заместитель министра обороны США по закупкам и снабжению Уильям Лапланте, чьи слова приводятся в документе.
По мнению военных, данные оборонные заказы позволяют американской армии восполнять собственные запасы, при этом продолжая оказывать критически важную помощь своим союзникам и партнерам на поле боя.