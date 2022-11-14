https://ria.ru/20221114/remont-1831242690.html

Автоэксперт объяснил, какой ремонт машины можно провести самостоятельно

Автоэксперт объяснил, какой ремонт машины можно провести самостоятельно - РИА Новости, 14.11.2022

Автоэксперт объяснил, какой ремонт машины можно провести самостоятельно

Какие работы по ремонту и обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно, а когда лучше воспользоваться помощью специалиста, рассказал в интервью радио... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T02:15

2022-11-14T02:15

2022-11-14T02:16

общество

ян хайцеэр

национальный автомобильный союз

россия

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Какие работы по ремонту и обслуживанию автомобиля можно выполнить самостоятельно, а когда лучше воспользоваться помощью специалиста, рассказал в интервью радио Sputnik вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.Автовладелец может выполнять некоторые работы по обслуживанию и ремонту своей машины, если у него есть необходимые для этого навыки, считает Хайцеэр. Однако даже автомеханики имеют определенную специализацию, потому что современные автомобили очень сложны, отметил он. Чтобы отремонтировать двигатель, коробку передач или тормозную систему, мастеру необходима высокая квалификация и специальное оборудование. Поэтому тем автомобилистам, которые сами прекрасно разбираются в технике, тоже не стоит отказываться от услуг сервисных центров, как и всем остальным, уверен автоэксперт.Людям, не имеющим соответствующей квалификации, лучше не экспериментировать с собственным автомобилем, это может привести к опасным для жизни последствиям, предупредил он."Если навыка нет, я бы не стал обучаться на собственном автомобиле, потому что впоследствии это может оказаться опасным для жизни. Конечно, если вы посмотрите в интернете ролик, как поменять лампочку, к этому претензий нет. Можно поменять какую-то интерьерную вещь внутри автомобиля. Но сложный ремонт посредством просмотренного ролика чреват дополнительными поломками, которые человек может допустить по неопытности", — объяснил специалист.Даже такую несложную, на первый взгляд, процедуру, как замена летних шин зимними, лучше проводить в мастерской, добавил эксперт."При наличии двух инструментов вы можете скинуть резину с диска и надеть новую. Но есть шанс повредить диски. Сегодня у большинства они литые и дорогостоящие, и их повреждение чревато дополнительными затратами. И вы не сможете отбалансировать колеса без станка, хотя балансировка стопроцентно потребуется. Поэтому лучше обратиться в шиномонтаж", — посоветовал Хайцеэр.

https://ria.ru/20221107/koty-1829751652.html

https://ria.ru/20221103/mashina-1828830535.html

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общество, ян хайцеэр, национальный автомобильный союз, россия