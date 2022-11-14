Рейтинг@Mail.ru
Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/rashnikov-1831394848.html
Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда
Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда - РИА Новости, 14.11.2022
Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда
Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации основному владельцу и председателю совета директоров "Магнитогорского... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:53
2022-11-14T16:24
виктор рашников
владимир путин
магнитогорский металлургический комбинат
россия
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/69/1482416909_0:201:2818:1786_1920x0_80_0_0_72e90b8a82ef07b23738a73d1cb96b45.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации основному владельцу и председателю совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктору Рашникову, указ опубликован на официальном портале правовой информации.ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Рашников, которому сейчас 74 года, начал работать на комбинате еще в 1967 году, и далее вся его трудовая деятельность была связана именно с ММК.
https://ria.ru/20220614/geroy-1795194977.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148241/69/1482416909_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_409f47a06163d20f957794c12e9522f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
виктор рашников, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, россия, политика
Виктор Рашников, Владимир Путин, Магнитогорский металлургический комбинат, Россия, Политика
15:53 14.11.2022 (обновлено: 16:24 14.11.2022)
 
Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда

Путин подписал указ о присвоении основному владельцу ММК Рашникову звания Героя Труда

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников
Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации основному владельцу и председателю совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктору Рашникову, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Рашникову Виктору Филипповичу - председателю совета директоров публичного акционерного обществ "Магнитогорский металлургический комбинат", Челябинская область", - гласит один из пунктов документа.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Рашников, которому сейчас 74 года, начал работать на комбинате еще в 1967 году, и далее вся его трудовая деятельность была связана именно с ММК.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 13:46
Путин присвоил главному конструктору НПО "Сплав" звание Героя Труда
 
Виктор РашниковВладимир ПутинМагнитогорский металлургический комбинатРоссияПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала