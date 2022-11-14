https://ria.ru/20221114/rashnikov-1831394848.html

Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда

Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда - РИА Новости, 14.11.2022

Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации основному владельцу и председателю совета директоров "Магнитогорского... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:53

2022-11-14T15:53

2022-11-14T16:24

виктор рашников

владимир путин

магнитогорский металлургический комбинат

россия

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации основному владельцу и председателю совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктору Рашникову, указ опубликован на официальном портале правовой информации.ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Рашников, которому сейчас 74 года, начал работать на комбинате еще в 1967 году, и далее вся его трудовая деятельность была связана именно с ММК.

https://ria.ru/20220614/geroy-1795194977.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

виктор рашников, владимир путин, магнитогорский металлургический комбинат, россия, политика