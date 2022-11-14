15:53 14.11.2022 (обновлено: 16:24 14.11.2022)
Путин присвоил владельцу "Магнитки" Рашникову звание Героя Труда
Путин подписал указ о присвоении основному владельцу ММК Рашникову звания Героя Труда
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПредседатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников
Председатель совета директоров Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Виктор Рашников. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя труда Российской Федерации основному владельцу и председателю совета директоров "Магнитогорского металлургического комбината" (ММК) Виктору Рашникову, указ опубликован на официальном портале правовой информации.
"За особые трудовые заслуги перед государством и народом присвоить звание Героя труда Российской Федерации Рашникову Виктору Филипповичу - председателю совета директоров публичного акционерного обществ "Магнитогорский металлургический комбинат", Челябинская область", - гласит один из пунктов документа.
ММК входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Рашников, которому сейчас 74 года, начал работать на комбинате еще в 1967 году, и далее вся его трудовая деятельность была связана именно с ММК.