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США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 14.11.2022
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США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне
США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 14.11.2022
США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне
США продолжают диалог с Киевом о средствах ПВО, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T23:27
2022-11-14T23:27
в мире
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нато
министерство обороны сша
сша
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США продолжают диалог с Киевом о средствах ПВО, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нато, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, НАТО, Министерство обороны США, США
23:27 14.11.2022
 
США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне

В Пентагоне подтвердили продолжение диалога с Украиной о средствах ПВО

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США продолжают диалог с Киевом о средствах ПВО, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.
"Для нас это остается предметом дискуссий: как США и международное сообщество может продолжать поддерживать Украину в том, что касается средств ПВО", - сообщил представитель ведомства журналистам.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 10.11.2022
10 ноября, 23:11Специальная военная операция на Украине
США намерены продолжать оказывать военную поддержку Украине, заявил Госдеп
 
В миреУкраинаНАТОМинистерство обороны СШАСША
 
 
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