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США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне
США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне - РИА Новости, 14.11.2022
США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне
США продолжают диалог с Киевом о средствах ПВО, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T23:27
2022-11-14T23:27
2022-11-14T23:27
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США продолжают диалог с Киевом о средствах ПВО, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, украина, нато, министерство обороны сша, сша
В мире, Украина, НАТО, Министерство обороны США, США
США продолжают диалог с Украиной о средствах ПВО, сообщили в Пентагоне
В Пентагоне подтвердили продолжение диалога с Украиной о средствах ПВО