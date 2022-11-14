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Путин проведет заседание организационного комитета "Победа" - РИА Новости, 14.11.2022
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Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"
Путин проведет заседание организационного комитета "Победа" - РИА Новости, 14.11.2022
Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"
Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа", в рамках которого будут рассмотрены заявки городов на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:01
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россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа", в рамках которого будут рассмотрены заявки городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба Кремля."15 ноября 2022 года Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа"... В повестке встречи рассмотрение заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", а также подготовка плана мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании также обсудят вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
18:01 14.11.2022 (обновлено: 18:17 14.11.2022)
 
Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"

Путин 15 ноября по видеосвязи проведет заседание организационного комитета "Победа"

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа", в рамках которого будут рассмотрены заявки городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба Кремля.
"15 ноября 2022 года Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа"... В повестке встречи рассмотрение заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", а также подготовка плана мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании также обсудят вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
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