https://ria.ru/20221114/putin-1831433683.html
Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"
Путин проведет заседание организационного комитета "Победа" - РИА Новости, 14.11.2022
Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"
Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа", в рамках которого будут рассмотрены заявки городов на... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:01
2022-11-14T18:01
2022-11-14T18:17
россия
общество
владимир путин
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа", в рамках которого будут рассмотрены заявки городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба Кремля."15 ноября 2022 года Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа"... В повестке встречи рассмотрение заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", а также подготовка плана мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании также обсудят вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
https://ria.ru/20221114/makron-1831386724.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, общество, владимир путин
Россия, Общество, Владимир Путин
18:01 14.11.2022 (обновлено: 18:17 14.11.2022)
Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"
Путин 15 ноября по видеосвязи проведет заседание организационного комитета "Победа"