https://ria.ru/20221114/putin-1831433683.html

Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"

Путин проведет заседание организационного комитета "Победа" - РИА Новости, 14.11.2022

Путин проведет заседание организационного комитета "Победа"

Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа", в рамках которого будут рассмотрены заявки городов на... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:01

2022-11-14T18:01

2022-11-14T18:17

россия

общество

владимир путин

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во вторник проведет по видеосвязи заседание оргкомитета "Победа", в рамках которого будут рассмотрены заявки городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", сообщила пресс-служба Кремля."15 ноября 2022 года Владимир Путин в режиме видеосвязи проведет заседание Российского организационного комитета "Победа"... В повестке встречи рассмотрение заявок городов на присвоение почетных званий "Город воинской славы" и "Город трудовой доблести", а также подготовка плана мероприятий, посвященных 80-летию освобождения Ленинграда от фашистской блокады", - говорится в сообщении.Отмечается, что на заседании также обсудят вопросы поддержки и развития мемориальных комплексов, увековечивающих память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.

https://ria.ru/20221114/makron-1831386724.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, общество, владимир путин