https://ria.ru/20221114/putin-1831341977.html
Путин проведет встречу с главой Алтайского края
Путин проведет встречу с главой Алтайского края - РИА Новости, 14.11.2022
Путин проведет встречу с главой Алтайского края
Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Алтайского края Виктором Томенко, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:07
2022-11-14T13:07
2022-11-14T13:07
политика
владимир путин
алтайский край
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Алтайского края Виктором Томенко, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Среди встреч у него будет общение с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. И ее мы приоткроем, там будет открытая часть", - сказал Песков.
https://ria.ru/20221114/putin-1831292235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, алтайский край, россия, дмитрий песков
Политика, Владимир Путин, Алтайский край, Россия, Дмитрий Песков
Путин проведет встречу с главой Алтайского края
Песков сообщил, что Путин в понедельник пообщается с главой Алтайского края Томенко