https://ria.ru/20221114/putin-1831341977.html

Путин проведет встречу с главой Алтайского края

Путин проведет встречу с главой Алтайского края - РИА Новости, 14.11.2022

Путин проведет встречу с главой Алтайского края

Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Алтайского края Виктором Томенко, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:07

2022-11-14T13:07

2022-11-14T13:07

политика

владимир путин

алтайский край

россия

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808536195_0:151:3280:1995_1920x0_80_0_0_5edc94cce291330e44f98dd0139ae8c3.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в понедельник пообщается с главой Алтайского края Виктором Томенко, сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Среди встреч у него будет общение с губернатором Алтайского края Виктором Томенко. И ее мы приоткроем, там будет открытая часть", - сказал Песков.

https://ria.ru/20221114/putin-1831292235.html

алтайский край

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

политика, владимир путин, алтайский край, россия, дмитрий песков