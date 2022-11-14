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Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/putin-1831292235.html
Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных
Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022
Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных
Кремль дополнительно сообщит подробности о встрече президента РФ Владимира Путина с россиянами по поводу поддержки мобилизованных, когда это намерение будет... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:15
2022-11-14T11:45
владимир путин
специальная военная операция на украине
политика
игорь руденя
россия
частичная мобилизация в россии
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кремль дополнительно сообщит подробности о встрече президента РФ Владимира Путина с россиянами по поводу поддержки мобилизованных, когда это намерение будет реализовано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных. Он также выслушал информацию в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему."Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно", - сказал Песков в ответ на вопрос, понятен ли формат и дата встречи.
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владимир путин, политика, игорь руденя, россия, частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков
Владимир Путин, Специальная военная операция на Украине, Политика, Игорь Руденя, Россия, Частичная мобилизация в России, Общество, Дмитрий Песков
11:15 14.11.2022 (обновлено: 11:45 14.11.2022)
 
Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных

Песков: Кремль сообщит о встрече Путина с россиянами по поводу поддержки мобилизованных

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кремль дополнительно сообщит подробности о встрече президента РФ Владимира Путина с россиянами по поводу поддержки мобилизованных, когда это намерение будет реализовано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных. Он также выслушал информацию в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему.
"Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно", - сказал Песков в ответ на вопрос, понятен ли формат и дата встречи.
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Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинПолитикаИгорь РуденяРоссияЧастичная мобилизация в РоссииОбществоДмитрий Песков
 
 
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