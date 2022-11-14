https://ria.ru/20221114/putin-1831292235.html

Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных

Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных - РИА Новости, 14.11.2022

Путин планирует встречу по поводу поддержки мобилизованных

Кремль дополнительно сообщит подробности о встрече президента РФ Владимира Путина с россиянами по поводу поддержки мобилизованных, когда это намерение будет... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:15

2022-11-14T11:15

2022-11-14T11:45

владимир путин

специальная военная операция на украине

политика

игорь руденя

россия

частичная мобилизация в россии

общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830359786_0:231:3144:2000_1920x0_80_0_0_6f380f78e4795744ff7e5e125af10355.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Кремль дополнительно сообщит подробности о встрече президента РФ Владимира Путина с россиянами по поводу поддержки мобилизованных, когда это намерение будет реализовано, заявил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Путин во время встречи с губернатором Тверской области Игорем Руденей заявил, что хочет лично встретиться с гражданами, чтобы поговорить о ситуации с поддержкой мобилизованных. Он также выслушал информацию в том числе о выплатах мобилизованным. Президент обратил на это особое внимание и отметил, что нужно напрямую общаться с людьми на эту тему."Президент высказал свое намерение, но когда оно будет реализовано, мы сообщим дополнительно", - сказал Песков в ответ на вопрос, понятен ли формат и дата встречи.

https://ria.ru/20221113/ukraina-1831162872.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, политика, игорь руденя, россия, частичная мобилизация в россии, общество, дмитрий песков