https://ria.ru/20221114/pshenitsa-1831418664.html

Губернатор Алтайского края рассказал Путину о качестве собранной пшеницы

Губернатор Алтайского края рассказал Путину о качестве собранной пшеницы - РИА Новости, 14.11.2022

Губернатор Алтайского края рассказал Путину о качестве собранной пшеницы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что собранная в этом году в регионе пшеница - высокого качества. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T17:00

2022-11-14T17:00

2022-11-14T17:00

алтайский край

экономика

алтайский край

виктор томенко

владимир путин

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БАРНАУЛ, 14 ноя - РИА Новости. Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал президенту РФ Владимиру Путину, что собранная в этом году в регионе пшеница - высокого качества.Владимир Путин в режиме видеоконференции провел рабочую встречу с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.Томенко рассказал, что урожай прошлого года был рекордным, а урожай 2022 года - третий по объему за 100 лет наблюдений."Мы ожидаем, уважаемый Владимир Владимирович, что по бункерному первоначальному весу будет объем урожая зерновых, зернобобовых 5,5 миллиона тонн, это примерно на 10%, на 500 тысяч тонн, больше, чем среднее за последние три года… По масличным культурам ожидаем примерно уровень прошлого года – это примерно 1,5 миллиона тонн. И мы в этом году особенный упор сделали и на производство рапса, и на производство льна масличного. Здесь у нас рост на 30 (процентов – ред.), а, например, по льну масличному почти двукратное увеличение – 1,8 раза", - заявил Томенко.Глава региона отметил, что хороший урожай создает задел для работы предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности, все они загружены и работают в полном объёме.

https://ria.ru/20220916/altay-1817183555.html

алтайский край

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экономика, алтайский край, виктор томенко, владимир путин