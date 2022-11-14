ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили ПСБ и ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", сообщает пресс-служба банка.
"В рамках соглашение для ПСБ открывается возможность доступа к ресурсам ВНИИ "Центр" через информационный сервис "Единое окно поиска технологического партнера", - говорится в пресс-релизе.
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Пресс-служба напоминает, что в настоящее время ПСБ проводит системную работу по анализу текущего состояния и развития организаций оборонно-промышленного комплекса и, наряду с обеспечением финансирования ГОЗ, осуществляет кредитование проектов диверсификации и импортозамещения и будет использовать функционал "Единого окна поиска технологического партнера" как дополнительный инструмент для мониторинга запросов гражданских предприятий на продукцию диверсификации ОПК.
ПСБ через этот сервис планирует информировать предприятия ОПК о специальных финансовых и нефинансовых механизмах поддержки проектов выпуска продукции гражданского и двойного назначения с применением существующих мер государственной поддержки, а также об услугах по структурированию проектов диверсификации.
ПСБ через этот сервис планирует информировать предприятия ОПК о специальных финансовых и нефинансовых механизмах поддержки проектов выпуска продукции гражданского и двойного назначения с применением существующих мер государственной поддержки, а также об услугах по структурированию проектов диверсификации.