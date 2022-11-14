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ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК - РИА Новости, 14.11.2022
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ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК
ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК - РИА Новости, 14.11.2022
ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК
Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили ПСБ и ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:24
2022-11-14T10:24
новости компаний - экономика
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россия
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили ПСБ и ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", сообщает пресс-служба банка."В рамках соглашение для ПСБ открывается возможность доступа к ресурсам ВНИИ "Центр" через информационный сервис "Единое окно поиска технологического партнера", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба напоминает, что в настоящее время ПСБ проводит системную работу по анализу текущего состояния и развития организаций оборонно-промышленного комплекса и, наряду с обеспечением финансирования ГОЗ, осуществляет кредитование проектов диверсификации и импортозамещения и будет использовать функционал "Единого окна поиска технологического партнера" как дополнительный инструмент для мониторинга запросов гражданских предприятий на продукцию диверсификации ОПК. ПСБ через этот сервис планирует информировать предприятия ОПК о специальных финансовых и нефинансовых механизмах поддержки проектов выпуска продукции гражданского и двойного назначения с применением существующих мер государственной поддержки, а также об услугах по структурированию проектов диверсификации.
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Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
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новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия
Новости компаний - Экономика, ПСБ (Банк ПСБ), Россия
10:24 14.11.2022
 

ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкЛоготип ПАО "Промсвязьбанк"
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили ПСБ и ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", сообщает пресс-служба банка.
"В рамках соглашение для ПСБ открывается возможность доступа к ресурсам ВНИИ "Центр" через информационный сервис "Единое окно поиска технологического партнера", - говорится в пресс-релизе.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 11.11.2022
11 ноября, 17:54
ПСБ призывает банки активнее подключаться к Открытым API
Пресс-служба напоминает, что в настоящее время ПСБ проводит системную работу по анализу текущего состояния и развития организаций оборонно-промышленного комплекса и, наряду с обеспечением финансирования ГОЗ, осуществляет кредитование проектов диверсификации и импортозамещения и будет использовать функционал "Единого окна поиска технологического партнера" как дополнительный инструмент для мониторинга запросов гражданских предприятий на продукцию диверсификации ОПК.
ПСБ через этот сервис планирует информировать предприятия ОПК о специальных финансовых и нефинансовых механизмах поддержки проектов выпуска продукции гражданского и двойного назначения с применением существующих мер государственной поддержки, а также об услугах по структурированию проектов диверсификации.
 
Новости компаний - ЭкономикаПСБ (Банк ПСБ)Россия
 
 
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