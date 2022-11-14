https://ria.ru/20221114/psb-1831275845.html

ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК

ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК - РИА Новости, 14.11.2022

ПСБ развивает инструменты поддержки проектов диверсификации ОПК

Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили ПСБ и ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", сообщает пресс-служба РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:24

2022-11-14T10:24

2022-11-14T10:24

новости компаний - экономика

псб (банк псб)

россия

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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Соглашение о сотрудничестве и информационном взаимодействии заключили ПСБ и ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт "Центр", сообщает пресс-служба банка."В рамках соглашение для ПСБ открывается возможность доступа к ресурсам ВНИИ "Центр" через информационный сервис "Единое окно поиска технологического партнера", - говорится в пресс-релизе.Пресс-служба напоминает, что в настоящее время ПСБ проводит системную работу по анализу текущего состояния и развития организаций оборонно-промышленного комплекса и, наряду с обеспечением финансирования ГОЗ, осуществляет кредитование проектов диверсификации и импортозамещения и будет использовать функционал "Единого окна поиска технологического партнера" как дополнительный инструмент для мониторинга запросов гражданских предприятий на продукцию диверсификации ОПК. ПСБ через этот сервис планирует информировать предприятия ОПК о специальных финансовых и нефинансовых механизмах поддержки проектов выпуска продукции гражданского и двойного назначения с применением существующих мер государственной поддержки, а также об услугах по структурированию проектов диверсификации.

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, псб (банк псб), россия