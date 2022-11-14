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Экоактивисты устроили протесты в британском банке Barclays - РИА Новости, 14.11.2022
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Экоактивисты устроили протесты в британском банке Barclays
Экоактивисты устроили протесты в британском банке Barclays - РИА Новости, 14.11.2022
Экоактивисты устроили протесты в британском банке Barclays
Активисты экологического движения Extinction Rebellion устроили протесты в более чем 100 отделениях британского банковского гиганта Barclays по всей стране,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:28
2022-11-14T15:28
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения Extinction Rebellion устроили протесты в более чем 100 отделениях британского банковского гиганта Barclays по всей стране, говорится в пресс-релизе на сайте движения."В понедельник 14 ноября Barclays столкнулся с самым масштабным днём климатических протестов, сотни людей начали действовать в более 100 отделениях Barclays по всей Великобритании в рамках протеста против инвестиций крупного банка в ископаемые виды топлива", - сказано в документе.Протестующие в Лондоне расклеили в 45 отделениях Barclays постеры, обвиняя банк в использовании "климатического хаоса" в целях прибыли и призывая его прекратить эту политику. В Бирмингеме активисты облили фальшивой нефтью несколько филиалов и написали на фасаде краской из баллончика "Крупнейший в Европе спонсор ископаемого топлива". В Шотландии двое протестующих ударили по стеклам одного из отделений, после чего те полностью покрылись мелкими трещинами, сами активисты остались дожидаться полиции, держа плакаты с лозунгами, говорится в пресс-релизе.Активисты также облили несколько филиалов красной краской и устроили "лежачие" акции протесты, их действия продолжатся на протяжении дня, сказано в документе.По их данным, Barclays является крупнейшим инвестором в добычу ископаемого топлива. С 2021 года банк инвестировал свыше 19,5 миллиарда долларов в проекты, связанные с добычей нефти и газа. Общий объём инвестиций с момента подписания Парижского соглашения в 2016 году составил около 145 миллиардов долларов, отмечается в релизе движения.Ранее в Лондоне проходили неоднократные протесты активистов экологического движения Just Stop Oil. Они забирались на металлические конструкции над крупной кольцевой магистралью М25, в результате чего движение на нескольких участках дороги было заблокировано. До этого протестующие распыляли из огнетушителей оранжевую краску на элитные бутики в Лондоне, бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
https://ria.ru/20221114/aktivisty-1831359526.html
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в мире, карл iii, винсент ван гог, великобритания, лондон, бирмингем, barclays
В мире, Карл III, Винсент Ван Гог, Великобритания, Лондон, Бирмингем, Barclays
15:28 14.11.2022
 
Экоактивисты устроили протесты в британском банке Barclays

Экоактивисты устроили протесты сотне отделений британского банка Barclays

© AFP 2022 / Carl CortШтаб-квартира банка Barclays в Лондоне
Штаб-квартира банка Barclays в Лондоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AFP 2022 / Carl Cort
Штаб-квартира банка Barclays в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения Extinction Rebellion устроили протесты в более чем 100 отделениях британского банковского гиганта Barclays по всей стране, говорится в пресс-релизе на сайте движения.
"В понедельник 14 ноября Barclays столкнулся с самым масштабным днём климатических протестов, сотни людей начали действовать в более 100 отделениях Barclays по всей Великобритании в рамках протеста против инвестиций крупного банка в ископаемые виды топлива", - сказано в документе.
Экоактивисты возле картины канадской художницы Эмили Карр в художественной галерее Ванкувера - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 13:52Культура
Экоактивисты облили кленовым сиропом картину в галерее Ванкувера
Протестующие в Лондоне расклеили в 45 отделениях Barclays постеры, обвиняя банк в использовании "климатического хаоса" в целях прибыли и призывая его прекратить эту политику. В Бирмингеме активисты облили фальшивой нефтью несколько филиалов и написали на фасаде краской из баллончика "Крупнейший в Европе спонсор ископаемого топлива". В Шотландии двое протестующих ударили по стеклам одного из отделений, после чего те полностью покрылись мелкими трещинами, сами активисты остались дожидаться полиции, держа плакаты с лозунгами, говорится в пресс-релизе.
Активисты также облили несколько филиалов красной краской и устроили "лежачие" акции протесты, их действия продолжатся на протяжении дня, сказано в документе.
По их данным, Barclays является крупнейшим инвестором в добычу ископаемого топлива. С 2021 года банк инвестировал свыше 19,5 миллиарда долларов в проекты, связанные с добычей нефти и газа. Общий объём инвестиций с момента подписания Парижского соглашения в 2016 году составил около 145 миллиардов долларов, отмечается в релизе движения.
Ранее в Лондоне проходили неоднократные протесты активистов экологического движения Just Stop Oil. Они забирались на металлические конструкции над крупной кольцевой магистралью М25, в результате чего движение на нескольких участках дороги было заблокировано. До этого протестующие распыляли из огнетушителей оранжевую краску на элитные бутики в Лондоне, бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.
Экоактивисты в Египетском музее Барселоны, Испания - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 23:54
Экоактивисты испачкали витрину и стену Египетского музея в Барселоне
 
В миреКарл IIIВинсент Ван ГогВеликобританияЛондонБирмингемBarclays
 
 
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