Экоактивисты устроили протесты в британском банке Barclays
Экоактивисты устроили протесты сотне отделений британского банка Barclays
Штаб-квартира банка Barclays в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Активисты экологического движения Extinction Rebellion устроили протесты в более чем 100 отделениях британского банковского гиганта Barclays по всей стране, говорится в пресс-релизе на сайте движения.
"В понедельник 14 ноября Barclays столкнулся с самым масштабным днём климатических протестов, сотни людей начали действовать в более 100 отделениях Barclays по всей Великобритании в рамках протеста против инвестиций крупного банка в ископаемые виды топлива", - сказано в документе.
Протестующие в Лондоне расклеили в 45 отделениях Barclays постеры, обвиняя банк в использовании "климатического хаоса" в целях прибыли и призывая его прекратить эту политику. В Бирмингеме активисты облили фальшивой нефтью несколько филиалов и написали на фасаде краской из баллончика "Крупнейший в Европе спонсор ископаемого топлива". В Шотландии двое протестующих ударили по стеклам одного из отделений, после чего те полностью покрылись мелкими трещинами, сами активисты остались дожидаться полиции, держа плакаты с лозунгами, говорится в пресс-релизе.
Активисты также облили несколько филиалов красной краской и устроили "лежачие" акции протесты, их действия продолжатся на протяжении дня, сказано в документе.
По их данным, Barclays является крупнейшим инвестором в добычу ископаемого топлива. С 2021 года банк инвестировал свыше 19,5 миллиарда долларов в проекты, связанные с добычей нефти и газа. Общий объём инвестиций с момента подписания Парижского соглашения в 2016 году составил около 145 миллиардов долларов, отмечается в релизе движения.
Ранее в Лондоне проходили неоднократные протесты активистов экологического движения Just Stop Oil. Они забирались на металлические конструкции над крупной кольцевой магистралью М25, в результате чего движение на нескольких участках дороги было заблокировано. До этого протестующие распыляли из огнетушителей оранжевую краску на элитные бутики в Лондоне, бросили шоколадный торт в лицо восковой фигуры короля Карла III в музее мадам Тюссо и вылили томатный суп на картину Винсента Ван Гога "Подсолнухи" в Национальной галерее в Лондоне.