https://ria.ru/20221114/prokat-1831307171.html

"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате

"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате - РИА Новости, 14.11.2022

"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате

Фильм "Сердце Пармы" вновь лидирует в российском прокате. За уикенд лента заработала 57,48 миллиона рублей, указывается на портале ЕАИС. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:17

2022-11-14T12:17

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь лидирует в российском прокате. За уикенд лента заработала 57,48 миллиона рублей, указывается на портале ЕАИС. Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюбился в ведьму-ламию Тиче и ему предстоит выбрать между чувствами и долгом.На второй строчке — российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император". Его касса — 55,14 миллиона рублей. Третьей стала комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, собравшая 35,64 миллиона рублей. Два друга пытаются помочь мужчинам, пострадавшим от женщин. Впрочем, в личной жизни этих "спасателей" тоже есть проблемы. Четвертое место у "Волшебников" Рената Давлетьярова. Сборы фильма за выходные — 29,31 миллиона рублей. Школьник Артем находит артефакт, который исполняет желания. И он воспользовался шансом стать чародеем. Из-за него, например, по бульвару в Москве гуляет слон. Позже он знакомится с настоящей волшебницей и узнает, что у всего есть цена. Замыкает пятерку лидеров "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 21,92 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад. Находка доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Впрочем, о ней надолго забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню. Теперь он в опасности.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, алексей иванов, петр i, ренат давлетьяров, москва, что посмотреть , павел прилучный