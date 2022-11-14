МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь лидирует в российском прокате. За уикенд лента заработала 57,48 миллиона рублей, указывается на портале ЕАИС. Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюбился в ведьму-ламию Тиче и ему предстоит выбрать между чувствами и долгом.На второй строчке — российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император". Его касса — 55,14 миллиона рублей. Третьей стала комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, собравшая 35,64 миллиона рублей. Два друга пытаются помочь мужчинам, пострадавшим от женщин. Впрочем, в личной жизни этих "спасателей" тоже есть проблемы. Четвертое место у "Волшебников" Рената Давлетьярова. Сборы фильма за выходные — 29,31 миллиона рублей. Школьник Артем находит артефакт, который исполняет желания. И он воспользовался шансом стать чародеем. Из-за него, например, по бульвару в Москве гуляет слон. Позже он знакомится с настоящей волшебницей и узнает, что у всего есть цена. Замыкает пятерку лидеров "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 21,92 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад. Находка доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Впрочем, о ней надолго забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню. Теперь он в опасности.
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь лидирует в российском прокате. За уикенд лента заработала 57,48 миллиона рублей, указывается на портале ЕАИС.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюбился в ведьму-ламию Тиче и ему предстоит выбрать между чувствами и долгом.
Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
На второй строчке — российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император". Его касса — 55,14 миллиона рублей.
Третьей стала комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, собравшая 35,64 миллиона рублей. Два друга пытаются помочь мужчинам, пострадавшим от женщин. Впрочем, в личной жизни этих "спасателей" тоже есть проблемы.
Четвертое место у "Волшебников" Рената Давлетьярова. Сборы фильма за выходные — 29,31 миллиона рублей. Школьник Артем находит артефакт, который исполняет желания. И он воспользовался шансом стать чародеем. Из-за него, например, по бульвару в Москве гуляет слон. Позже он знакомится с настоящей волшебницей и узнает, что у всего есть цена.
Замыкает пятерку лидеров "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 21,92 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад. Находка доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Впрочем, о ней надолго забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню. Теперь он в опасности.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.