Рейтинг@Mail.ru
"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20221114/prokat-1831307171.html
"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате
"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате - РИА Новости, 14.11.2022
"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате
Фильм "Сердце Пармы" вновь лидирует в российском прокате. За уикенд лента заработала 57,48 миллиона рублей, указывается на портале ЕАИС. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:17
2022-11-14T12:17
культура
новости культуры
кино и сериалы
алексей иванов
петр i
ренат давлетьяров
москва
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821649648_0:200:2000:1325_1920x0_80_0_0_2dc9f0853207b531b5b0093a1be8bf1c.jpg
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь лидирует в российском прокате. За уикенд лента заработала 57,48 миллиона рублей, указывается на портале ЕАИС. Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюбился в ведьму-ламию Тиче и ему предстоит выбрать между чувствами и долгом.На второй строчке — российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император". Его касса — 55,14 миллиона рублей. Третьей стала комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, собравшая 35,64 миллиона рублей. Два друга пытаются помочь мужчинам, пострадавшим от женщин. Впрочем, в личной жизни этих "спасателей" тоже есть проблемы. Четвертое место у "Волшебников" Рената Давлетьярова. Сборы фильма за выходные — 29,31 миллиона рублей. Школьник Артем находит артефакт, который исполняет желания. И он воспользовался шансом стать чародеем. Из-за него, например, по бульвару в Москве гуляет слон. Позже он знакомится с настоящей волшебницей и узнает, что у всего есть цена. Замыкает пятерку лидеров "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 21,92 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад. Находка доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Впрочем, о ней надолго забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню. Теперь он в опасности.
https://ria.ru/20221113/kino-1831157381.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/05/1821649648_0:205:2000:1705_1920x0_80_0_0_055ca1decf7c994d30529f833a82ff68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, кино и сериалы, алексей иванов, петр i, ренат давлетьяров, москва, что посмотреть , павел прилучный
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Алексей Иванов, Петр I, Ренат Давлетьяров, Москва, что посмотреть , Павел Прилучный
12:17 14.11.2022
 
"Сердце пармы" вновь лидирует в российском прокате

"Сердце пармы" лидирует в прокате в России со сборами 57,48 миллиона рублей

© Star Media (2022)На съемках фильма "Сердце пармы"
На съемках фильма Сердце пармы
© Star Media (2022)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Фильм "Сердце Пармы" вновь лидирует в российском прокате. За уикенд лента заработала 57,48 миллиона рублей, указывается на портале ЕАИС.
Картина основана на одноименном историческом романе Алексея Иванова о покорении Великой Перми Москвой. Главный герой — князь Михаил. Он влюбился в ведьму-ламию Тиче и ему предстоит выбрать между чувствами и долгом.
© Централ Партнершип, 2022Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
Кадр из фильма Петр I: Последний царь и первый император
© Централ Партнершип, 2022
Кадр из фильма "Петр I: Последний царь и первый император"
На второй строчке — российский документальный фильм "Петр I: Последний царь и первый император". Его касса — 55,14 миллиона рублей.
Третьей стала комедия "Любовники" с Павлом Прилучным и Романом Курцыным в главных ролях, собравшая 35,64 миллиона рублей. Два друга пытаются помочь мужчинам, пострадавшим от женщин. Впрочем, в личной жизни этих "спасателей" тоже есть проблемы.
© Вольга, 2022Кадр из фильма "Любовники"
Кадр из фильма Любовники
© Вольга, 2022
Кадр из фильма "Любовники"
Четвертое место у "Волшебников" Рената Давлетьярова. Сборы фильма за выходные — 29,31 миллиона рублей. Школьник Артем находит артефакт, который исполняет желания. И он воспользовался шансом стать чародеем. Из-за него, например, по бульвару в Москве гуляет слон. Позже он знакомится с настоящей волшебницей и узнает, что у всего есть цена.
© Наше кино (2022)Кадр из фильма "Волшебники"
Кадр из фильма Волшебники
1 из 2
Кадр из фильма "Волшебники"
© Наше кино (2022)
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
Кадр из фильма Либерея. Охотники за сокровищами
2 из 2
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
1 из 2
Кадр из фильма "Волшебники"
© Наше кино (2022)
2 из 2
Кадр из фильма "Либерея. Охотники за сокровищами".
© АНО "Медиа Юниверсал Ивент" (2022)
Замыкает пятерку лидеров "Либерея: охотники за сокровищами" со сборами 21,92 миллиона рублей. При строительстве столичного метро рабочие обнаружили драгоценный оклад. Находка доказывает — легендарная библиотека Ивана Грозного существует. Впрочем, о ней надолго забыли, и уже в наши дни она попала к ни о чем не подозревающему парню. Теперь он в опасности.
Кадр из фильма Иван Денисович
13 ноября, 12:57Культура
Российский фильм "Иван Денисович" победил на кинофестивале в Палермо
 
КультураНовости культурыКино и сериалыАлексей ИвановПетр IРенат ДавлетьяровМосквачто посмотретьПавел Прилучный
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала