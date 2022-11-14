https://ria.ru/20221114/programma-1831384120.html

Армия США удалила ПО российской компании из своих приложений

Армия США удалила ПО российской компании из своих приложений - РИА Новости, 14.11.2022

Армия США удалила ПО российской компании из своих приложений

Армия США удалила из своих приложений программное обеспечение российской компании Pushwoosh, якобы выдававшей себя за американскую, передает агентство Рейтер. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:19

2022-11-14T15:19

2022-11-14T15:19

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Армия США удалила из своих приложений программное обеспечение российской компании Pushwoosh, якобы выдававшей себя за американскую, передает агентство Рейтер.Агентство со ссылкой на документы компании сообщает, что ее штаб-квартира находится в Новосибирске. Как утверждается, в социальных сетях и американских нормативных документах Pushwoosh представляет себя как местная компания, которая в разное время базировалась в Калифорнии, Мэриленде и Вашингтоне.В армии США заявили агентству, что из соображений безопасности удалили приложение, содержащее код Pushwoosh еще в марте. Этим приложением пользовались солдаты на одной из главных американских баз боевой подготовки. Аналогичное заявление об удалении ПО компании сделали в центрах по контролю и профилактике заболеваний в структуре американского минздрава.Основатель Pushwoosh Макс Конев в сентябре сообщил агентству, что компания не пыталась скрыть свое российское происхождение."Я горжусь тем, что я русский, и никогда не стал бы этого скрывать", - говорится в письме, которое цитирует агентство.Конев также заявил, что компания "никак не связана с российским правительством" и хранит свои данные в США и Германии.Pushwoosh предоставляет разработчикам программного обеспечения поддержку кода и обработки данных, позволяя им составлять профиль онлайн-активности пользователей приложений для смартфонов и отправлять индивидуальные push-уведомления с серверов компании. Код Pushwoosh установлен в приложениях широкого круга международных компаний, влиятельных некоммерческих организаций и правительственных учреждений - от глобальной компании по производству потребительских товаров Unilever и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) до национальной стрелковой ассоциации США. На сайте компании говорится, что в ее базе данных зарегистрировано более 2,3 миллиарда устройств.Агентство отмечает, что не обнаружило никаких признаков того, что Pushwoosh неправильно обрабатывает данные пользователей.

https://ria.ru/20221114/sanktsii-1831252320.html

https://ria.ru/20221114/smartfon-1831242460.html

https://ria.ru/20221114/ekipirovka-1831266253.html

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в мире, технологии, сша, новосибирск, калифорния, армия сша