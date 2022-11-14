https://ria.ru/20221114/programma-1831284726.html
Стартует пятый модуль программы "Муравьев- Амурский 2030"
Стартует пятый модуль программы "Муравьев- Амурский 2030" - РИА Новости, 14.11.2022
Стартует пятый модуль программы "Муравьев- Амурский 2030"
Пятый модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет в формате стажировок проектных групп в регионах Дальнего Востока и Москве, сообщает пресс-офис... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T11:01
2022-11-14T11:01
2022-11-14T11:01
муравьев-амурский 2030
сколково
дальневосточный федеральный университет
дальний восток
приморский край
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МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пятый модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет в формате стажировок проектных групп в регионах Дальнего Востока и Москве, сообщает пресс-офис программы."Ключевая особенность модуля - глубокое погружение в работу глав регионов и управленческих команд. Курсантов ждет насыщенная программа: рабочие встречи и совещания с участием руководителей министерств и ведомств, представителями бизнеса, работа на местах в муниципальных образованиях. Будущим управленцам стажировки дадут возможность понять, как устроены различные уровни госуправления в ДФО и принять личное участие в решении оперативных задач", - говорится в пресс-релизе.По словам руководителя программы Юлии Руденко, региональные стажировки – один из самых важных элементов программы, ключевая особенность которого - получение прямого практического опыта у наставников – губернаторов. "Курсантам предстоит буквально прожить работу на госслужбе. Кроме того, у них будет возможность "приземлить" прорабатываемые темы на конкретные территории с учетом полученных знаний. Анализ результатов пятого модуля будет проведен наставниками программы в январе 2023 года в республике Саха (Якутия)", – сказала Руденко, слова которой цитирует пресс-служба.Пресс-офис отмечает, что группа "Города" в Хабаровском крае примет участие в обсуждении мастер-плана Комсомольска-на-Амуре, изучит устройство Хабаровска и Амурска. Группа "Малая авиация" отправится в Магаданскую область. Среди задач команды - выявление приоритетов в развитии авиации и авиационной инфраструктуры, потребностей населения в организации маршрутов к труднодоступным территориям.Группа "Международные ТОР" в Амурской области изучит практику и особенности работы ТОР (территорий опережающего развития), побывает в пунктах пропуска и на таможенно-логистических терминалах.Группе "Промышленность" предстоит взаимодействие с министерством промышленности и торговли, министерством сельского хозяйства Приморского края с целью выявления приоритетов развития промышленного кластера региона и его перспективных направлений, курсанты посетят Дальнегорск и Находку.Группа "Туризм" в Камчатском крае займется анализом возможности развития самостоятельного туризма и привлечения в сферу новых предпринимателей. Также курсантам предстоит разработать рекомендации по "выходу из тени" некоторых услуг культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного и экологического туризма.Группа "СМП" в республике Саха (Якутия) посетит судоверфь, порты и другие объекты транспортной инфраструктуры с целью проработки обоснованности проекта в части создания минерально-сырьевых кластеров. Группа "Университеты" пройдет стажировку с наставниками в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики и Министерства науки и высшего образования. Курсантам предстоит проработать механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия.Очередной модуль-стажировка в регионах ДФО запланирован на февраль.Образовательный этап Программы стартовал в мае 2022 года. В рамках первых трех модулей курсанты работали в Приморском крае, на Камчатке и в Сахалинской области. Четвёртый модуль состоялся на полях Восточного экономического форума и был посвящен проектной деятельности.Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" разрабатывают семь тем, которые были сформированы на основе инициатив субъектов ДФО и касаются социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока, вопросов развития малой авиации, СМП, туризма, промышленной политики, трансграничного сотрудничества и трансформации университетов.Курируют проектную деятельность курсантов 7 наставников –руководителей Минвостокразвития, АО "КРДВ", ФАНУ "Востокгосплан", 11 губернаторов ДФО и и.о. ректора ДВФУ.Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО, ДВФУ и РАНХиГС.
https://ria.ru/20221110/kursanty-1830440623.html
https://ria.ru/20221028/razvitie-1827425322.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
муравьев-амурский 2030, сколково, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, приморский край
Муравьев-Амурский 2030, Сколково, Дальневосточный федеральный университет, Дальний Восток, Приморский край
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Пятый модуль программы "Муравьев-Амурский 2030" пройдет в формате стажировок проектных групп в регионах Дальнего Востока и Москве, сообщает пресс-офис программы.
"Ключевая особенность модуля - глубокое погружение в работу глав регионов и управленческих команд. Курсантов ждет насыщенная программа: рабочие встречи и совещания с участием руководителей министерств и ведомств, представителями бизнеса, работа на местах в муниципальных образованиях. Будущим управленцам стажировки дадут возможность понять, как устроены различные уровни госуправления в ДФО и принять личное участие в решении оперативных задач", - говорится в пресс-релизе.
По словам руководителя программы Юлии Руденко, региональные стажировки – один из самых важных элементов программы, ключевая особенность которого - получение прямого практического опыта у наставников – губернаторов. "Курсантам предстоит буквально прожить работу на госслужбе. Кроме того, у них будет возможность "приземлить" прорабатываемые темы на конкретные территории с учетом полученных знаний. Анализ результатов пятого модуля будет проведен наставниками программы в январе 2023 года в республике Саха (Якутия)", – сказала Руденко, слова которой цитирует пресс-служба.
Пресс-офис отмечает, что группа "Города" в Хабаровском крае
примет участие в обсуждении мастер-плана Комсомольска-на-Амуре, изучит устройство Хабаровска и Амурска. Группа "Малая авиация" отправится в Магаданскую область
. Среди задач команды - выявление приоритетов в развитии авиации и авиационной инфраструктуры, потребностей населения в организации маршрутов к труднодоступным территориям.
Группа "Международные ТОР" в Амурской области
изучит практику и особенности работы ТОР (территорий опережающего развития), побывает в пунктах пропуска и на таможенно-логистических терминалах.
Группе "Промышленность" предстоит взаимодействие с министерством промышленности и торговли, министерством сельского хозяйства Приморского края
с целью выявления приоритетов развития промышленного кластера региона и его перспективных направлений, курсанты посетят Дальнегорск и Находку
.
Группа "Туризм" в Камчатском крае
займется анализом возможности развития самостоятельного туризма и привлечения в сферу новых предпринимателей. Также курсантам предстоит разработать рекомендации по "выходу из тени" некоторых услуг культурно-познавательного, лечебно-оздоровительного и экологического туризма.
Группа "СМП" в республике Саха (Якутия) посетит судоверфь, порты и другие объекты транспортной инфраструктуры с целью проработки обоснованности проекта в части создания минерально-сырьевых кластеров. Группа "Университеты" пройдет стажировку с наставниками в Министерстве по развитию Дальнего Востока и Арктики
и Министерства науки и высшего образования. Курсантам предстоит проработать механизмы формирования макрорегиональных центров компетенций и реализации межвузовского взаимодействия.
Очередной модуль-стажировка в регионах ДФО запланирован на февраль.
Образовательный этап Программы стартовал в мае 2022 года. В рамках первых трех модулей курсанты работали в Приморском крае, на Камчатке и в Сахалинской области
. Четвёртый модуль состоялся на полях Восточного экономического форума и был посвящен проектной деятельности.
Курсанты "Муравьев-Амурский 2030" разрабатывают семь тем, которые были сформированы на основе инициатив субъектов ДФО и касаются социально-экономической ситуации в городах Дальнего Востока, вопросов развития малой авиации, СМП, туризма, промышленной политики, трансграничного сотрудничества и трансформации университетов.
Курируют проектную деятельность курсантов 7 наставников –руководителей Минвостокразвития, АО "КРДВ", ФАНУ "Востокгосплан", 11 губернаторов ДФО и и.о. ректора ДВФУ
.
Программа "Муравьев-Амурский 2030" реализуется Минвостокразвития России
совместно с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в партнерстве со Школой управления СКОЛКОВО
, ДВФУ и РАНХиГС.