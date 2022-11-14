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Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем - РИА Новости, 14.11.2022
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Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем
Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем - РИА Новости, 14.11.2022
Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем
Президент США Джо Байден заявил, мир ожидает от Китая и США решения глобальных проблем. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:02
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сша
китай
в мире
цены на нефть
джо байден
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, мир ожидает от Китая и США решения глобальных проблем.По мнению Байдена, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он отметил, что США готовы работать с КНР по этим вопросам.
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сша, китай, в мире, цены на нефть, джо байден
США, Китай, В мире, Цены на нефть, Джо Байден
13:02 14.11.2022 (обновлено: 13:26 14.11.2022)
 
Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем

Байден: мир ожидает, что США и Китай сыграют ключевую в решении глобальный проблем

© AP Photo / Andy WongФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Andy Wong
Флаги США и Китая. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, мир ожидает от Китая и США решения глобальных проблем.
По мнению Байдена, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он отметил, что США готовы работать с КНР по этим вопросам.
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:22
В Европе раскрыли план США по борьбе с Россией и Китаем
 
СШАКитайВ миреЦены на нефтьДжо Байден
 
 
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