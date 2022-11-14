https://ria.ru/20221114/problemy-1831340426.html

Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем

Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем - РИА Новости, 14.11.2022

Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем

Президент США Джо Байден заявил, мир ожидает от Китая и США решения глобальных проблем. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:02

2022-11-14T13:02

2022-11-14T13:26

сша

китай

в мире

цены на нефть

джо байден

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, мир ожидает от Китая и США решения глобальных проблем.По мнению Байдена, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он отметил, что США готовы работать с КНР по этим вопросам.

https://ria.ru/20221114/krizis-1831294790.html

сша

китай

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