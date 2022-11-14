https://ria.ru/20221114/problemy-1831340426.html
Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем
Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем - РИА Новости, 14.11.2022
Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем
Президент США Джо Байден заявил, мир ожидает от Китая и США решения глобальных проблем. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:02
2022-11-14T13:02
2022-11-14T13:26
сша
китай
в мире
цены на нефть
джо байден
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, мир ожидает от Китая и США решения глобальных проблем.По мнению Байдена, мир ожидает, что США и КНР сыграют ключевую роль в решении глобальных проблем, начиная от климатических изменений и заканчивая вопросами продовольственной безопасности. Он отметил, что США готовы работать с КНР по этим вопросам.
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сша, китай, в мире, цены на нефть, джо байден
США, Китай, В мире, Цены на нефть, Джо Байден
13:02 14.11.2022 (обновлено: 13:26 14.11.2022)
Байден: мир видит ключевую роль США и Китая в решении глобальных проблем
Байден: мир ожидает, что США и Китай сыграют ключевую в решении глобальный проблем