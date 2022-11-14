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В Приморье рассказали, сколько километров дорог отремонтируют в этом году - РИА Новости, 14.11.2022
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В Приморье рассказали, сколько километров дорог отремонтируют в этом году
В Приморье рассказали, сколько километров дорог отремонтируют в этом году - РИА Новости, 14.11.2022
В Приморье рассказали, сколько километров дорог отремонтируют в этом году
Почти 230 километров дорог в общей сложности отремонтируют в Приморье до конца года, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:28
2022-11-14T07:28
общество
алексей игнатенко
олег кожемяко
партизанск
новая москва
хасан
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Почти 230 километров дорог в общей сложности отремонтируют в Приморье до конца года, сообщает правительство региона."До конца года отремонтируем почти 230 километров автодорог. Работы ведутся по нескольким программам, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На сегодняшний день процент готовности объектов превышает 90%, в течение ноября ремонты планируется завершить", – приводят власти слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Игнатенко.Он отметил, что всего в этом году на ремонт и содержание дорог и мостов направлено свыше 24 миллиардов рублей.Дорожники в этом году завершили укладку асфальта на участке Шкотово – Партизанск от Стеклянухи до Новой Москвы, Михайловка – Турий Рог с 7 по 14 километры. На участках трассы Раздольное – Хасан ремонт выполнен на 90%. Специалисты начинают асфальтирование четырех километров дороги Лазо – Заповедное, также продолжается восстановление дорог, разрушенных летом в ходе наводнений.Также в крае строят новые объекты, в том числе 13 мостов. Половину из них уже завершили. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" реконструируется восемь мостов.Губернатор Олег Кожемяко отметил, что все работы, связанные с укладкой асфальта, нужно завершить до холодов. Также он поручил краевому Минтрансу проработать вопрос о ремонте трассы на Арсеньев.Ранее власти сообщали, что с 2018 года в Приморье отремонтировано свыше 400 километров дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
https://ria.ru/20221107/obustroystvo-1829557714.html
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партизанск
новая москва
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общество, алексей игнатенко, олег кожемяко, партизанск, новая москва, хасан, приморский край
Общество, Алексей Игнатенко, Олег Кожемяко, Партизанск, Новая Москва, Хасан, Приморский край
07:28 14.11.2022
 
В Приморье рассказали, сколько километров дорог отремонтируют в этом году

Министр Приморского края: почти 230 километров дорог отремонтируют в регионе в этом году

© РИА Новости / Геннадий ШишкинРабочие ремонтируют дорогу
Рабочие ремонтируют дорогу - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Геннадий Шишкин
Рабочие ремонтируют дорогу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 14 ноя – РИА Новости. Почти 230 километров дорог в общей сложности отремонтируют в Приморье до конца года, сообщает правительство региона.
"До конца года отремонтируем почти 230 километров автодорог. Работы ведутся по нескольким программам, в том числе по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". На сегодняшний день процент готовности объектов превышает 90%, в течение ноября ремонты планируется завершить", – приводят власти слова министра транспорта и дорожного хозяйства региона Алексея Игнатенко.
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7 ноября, 07:26Хабаровский край
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Он отметил, что всего в этом году на ремонт и содержание дорог и мостов направлено свыше 24 миллиардов рублей.
Дорожники в этом году завершили укладку асфальта на участке Шкотово – Партизанск от Стеклянухи до Новой Москвы, Михайловка – Турий Рог с 7 по 14 километры. На участках трассы Раздольное – Хасан ремонт выполнен на 90%. Специалисты начинают асфальтирование четырех километров дороги Лазо – Заповедное, также продолжается восстановление дорог, разрушенных летом в ходе наводнений.
Также в крае строят новые объекты, в том числе 13 мостов. Половину из них уже завершили. По нацпроекту "Безопасные качественные дороги" реконструируется восемь мостов.
Губернатор Олег Кожемяко отметил, что все работы, связанные с укладкой асфальта, нужно завершить до холодов. Также он поручил краевому Минтрансу проработать вопрос о ремонте трассы на Арсеньев.
Ранее власти сообщали, что с 2018 года в Приморье отремонтировано свыше 400 километров дорог по нацпроекту "Безопасные качественные дороги".
В регионе действует государственная программа "Развитие транспортного комплекса Приморского края" на 2020-2027 годы. Ее целями является развитие транспортного комплекса для обеспечения потребностей экономики и населения Приморского края в перевозках и кардинальное повышение качества транспортно-коммуникационной системы региона. Кроме того, среди целей - развитие и обслуживание дорожной сети, повышение транспортной доступности территорий края и его связности с другими регионами РФ, развитие транзитных грузовых и пассажирских перевозок.
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ОбществоАлексей ИгнатенкоОлег КожемякоПартизанскНовая МоскваХасанПриморский край
 
 
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