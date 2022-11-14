https://ria.ru/20221114/priamure-1831255888.html

В Приамурье рассказали, когда проведут фестиваль художников-муралистов

В Приамурье рассказали, когда проведут фестиваль художников-муралистов - РИА Новости, 14.11.2022

В Приамурье рассказали, когда проведут фестиваль художников-муралистов

Власти Приамурья планируют провести в 2023 году в Тынде фестиваль художников-муралистов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T07:05

2022-11-14T07:05

2022-11-14T07:05

амурская область

василий орлов (губернатор)

тында

благовещенск

россия

амурская область

общество

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья планируют провести в 2023 году в Тынде фестиваль художников-муралистов, сообщает правительство региона."Фестиваль художников-муралистов проведем в Тынде летом 2023 года. Финансирование предусмотрим в областном бюджете, но необходимо привлекать и местные организации, исторически связанные со строительством БАМа. Необычный фестиваль позволит собрать опытных художников, которые смогут провести мастер-классы для амурских авторов, поделиться опытом, а заодно и создадут картины, которые украсят город", - сказал губернатор Василий Орлов, чьи слова приводит правительство.Планируется привлечь на фестиваль мурал-арта художников со всей страны.По данным властей, в Тынде муралы планируется нанести на фасады шести многоэтажных домов в центре города — вдоль Красной Пресни и улицы Октябрьская. Главной темой станет БАМ, которая в 2024 году отметит 50 лет с начала строительства.В Благовещенске муралами предполагается украсить здание ВДНХ и фасады трех домов. Как отметил глава области, нужно организовать максимальное публичное обсуждение, чтобы выбрать темы рисунков.

https://ria.ru/20221108/konkursy-1829856618.html

https://ria.ru/20221109/zastroyschiki-1830119692.html

тында

благовещенск

россия

амурская область

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василий орлов (губернатор), тында, благовещенск, россия, амурская область, общество