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В Приамурье рассказали, когда проведут фестиваль художников-муралистов
В Приамурье рассказали, когда проведут фестиваль художников-муралистов - РИА Новости, 14.11.2022
В Приамурье рассказали, когда проведут фестиваль художников-муралистов
Власти Приамурья планируют провести в 2023 году в Тынде фестиваль художников-муралистов, сообщает правительство региона. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T07:05
2022-11-14T07:05
2022-11-14T07:05
амурская область
василий орлов (губернатор)
тында
благовещенск
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амурская область
общество
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 14 ноя - РИА Новости. Власти Приамурья планируют провести в 2023 году в Тынде фестиваль художников-муралистов, сообщает правительство региона."Фестиваль художников-муралистов проведем в Тынде летом 2023 года. Финансирование предусмотрим в областном бюджете, но необходимо привлекать и местные организации, исторически связанные со строительством БАМа. Необычный фестиваль позволит собрать опытных художников, которые смогут провести мастер-классы для амурских авторов, поделиться опытом, а заодно и создадут картины, которые украсят город", - сказал губернатор Василий Орлов, чьи слова приводит правительство.Планируется привлечь на фестиваль мурал-арта художников со всей страны.По данным властей, в Тынде муралы планируется нанести на фасады шести многоэтажных домов в центре города — вдоль Красной Пресни и улицы Октябрьская. Главной темой станет БАМ, которая в 2024 году отметит 50 лет с начала строительства.В Благовещенске муралами предполагается украсить здание ВДНХ и фасады трех домов. Как отметил глава области, нужно организовать максимальное публичное обсуждение, чтобы выбрать темы рисунков.
https://ria.ru/20221108/konkursy-1829856618.html
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василий орлов (губернатор), тында, благовещенск, россия, амурская область, общество
Амурская область, Василий Орлов (губернатор), Тында, Благовещенск, Россия, Амурская область, Общество
В Приамурье рассказали, когда проведут фестиваль художников-муралистов
Губернатор Приамурья Орлов: фестиваль художников-муралистов проведут в области в 2023 году