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Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов" - РИА Новости, 14.11.2022
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Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов"
Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов" - РИА Новости, 14.11.2022
Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов"
Пожар потушили на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T23:48
2022-11-14T23:48
подольск
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар потушили на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, а площадь пожара выросла до 2800 квадратных метров. В пресс-службе ведомства уточняли, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
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подольск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Подольск, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
23:48 14.11.2022
 
Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов"

Пожар на территории завода "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов"

© МЧС РоссииСотрудники МЧС ликвидируют пожар на территории завода "Зингер" в Подольске. Кадр из видео
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на территории завода Зингер в Подольске. Кадр из видео
© МЧС России
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар на территории завода "Зингер" в Подольске. Кадр из видео
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар потушили на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС России.
Ранее сообщалось, что возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, а площадь пожара выросла до 2800 квадратных метров. В пресс-службе ведомства уточняли, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.
"В 23:10 открытое горение на пожаре в Подольске ликвидировано", - говорится в сообщении.
Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".
Пожар в нежилом здании в городском округе Сергиев Посад - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября, 14:56
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ПодольскПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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