https://ria.ru/20221114/pozhar-1831490150.html

Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов"

Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов" - РИА Новости, 14.11.2022

Пожар на заводе "Зингер" в Подольске потушили на площади 2800 "квадратов"

Пожар потушили на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T23:48

2022-11-14T23:48

2022-11-14T23:48

подольск

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831423526_0:0:2542:1430_1920x0_80_0_0_c41c7a9e4441748b817f6333824266b9.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Пожар потушили на площади в 2800 квадратных метров в здании на территории бывшего завода "Зингер" в подмосковном Подольске, сообщает пресс-служба МЧС России.Ранее сообщалось, что возгорание возникло в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске, люди эвакуированы, а площадь пожара выросла до 2800 квадратных метров. В пресс-службе ведомства уточняли, что тушение осложняют высокая пожарная загрузка, сложная планировка здания и сильный боковой ветер, однако угрозы соседним строениям нет.Завод был построен американской компанией еще в 1900 году, тогда на заводе выпускали швейные машины. В ноябре 1918 года "Зингер" национализировали, с 2004 года завод носит название "Торговый дом "Зигзаг".

https://ria.ru/20220909/pozhary-1815667191.html

подольск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

подольск, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)