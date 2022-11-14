https://ria.ru/20221114/pozhar-1831408440.html
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров
Площадь пожара в здании на территории "Зингер" в Подольске увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:30
2022-11-14T16:30
2022-11-14T17:19
происшествия
подольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в здании на территории "Зингер" в Подольске увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.До этого было известно о площади в 1 тысячу "квадратов". Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек."Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров", - сказали в ведомстве.О пострадавших не сообщалось.
https://ria.ru/20221113/pozhar-1831150851.html
подольск
россия
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
16:30 14.11.2022 (обновлено: 17:19 14.11.2022)
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров
Площадь пожара на территории завода "Зингер" в Подольске выросла до 1500 квадратных метров