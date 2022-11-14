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Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022
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Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров
Площадь пожара в здании на территории "Зингер" в Подольске увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:30
2022-11-14T17:19
происшествия
подольск
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в здании на территории "Зингер" в Подольске увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.До этого было известно о площади в 1 тысячу "квадратов". Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек."Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров", - сказали в ведомстве.О пострадавших не сообщалось.
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подольск
россия
московская область (подмосковье)
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происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)
Происшествия, Подольск, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Московская область (Подмосковье)
16:30 14.11.2022 (обновлено: 17:19 14.11.2022)
 
Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров

Площадь пожара на территории завода "Зингер" в Подольске выросла до 1500 квадратных метров

© Фото : ГУ МЧС России по Московской областиСотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода Зингер в Подольске - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : ГУ МЧС России по Московской области
Сотрудники МЧС ликвидируют пожар в административном здании на территории завода "Зингер" в Подольске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в здании на территории "Зингер" в Подольске увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
До этого было известно о площади в 1 тысячу "квадратов". Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек.
"Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров", - сказали в ведомстве.
О пострадавших не сообщалось.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
13 ноября, 11:42
Житель Биробиджана спас четырех членов семьи из горевшего дома
 
ПроисшествияПодольскРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Московская область (Подмосковье)
 
 
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