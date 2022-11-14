https://ria.ru/20221114/pozhar-1831408440.html

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров - РИА Новости, 14.11.2022

Площадь пожара на заводе в Подольске выросла до 1500 квадратных метров

Площадь пожара в здании на территории "Зингер" в Подольске увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:30

2022-11-14T16:30

2022-11-14T17:19

происшествия

подольск

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831421641_0:270:780:709_1920x0_80_0_0_8d67e045d989c75a218eff2390e65c4f.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Площадь пожара в здании на территории "Зингер" в Подольске увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.До этого было известно о площади в 1 тысячу "квадратов". Самостоятельно эвакуироваться смогли 150 человек."Площадь пожара увеличилась до 1,5 тысячи квадратных метров", - сказали в ведомстве.О пострадавших не сообщалось.

https://ria.ru/20221113/pozhar-1831150851.html

подольск

россия

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, подольск, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская область (подмосковье)