Рейтинг@Mail.ru
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2" - РИА Новости, 14.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221114/potok-1831411101.html
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2" - РИА Новости, 14.11.2022
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.
2022-11-14T16:40
2022-11-14T16:40
видео
экономика
германия
россия
северный поток — 2
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831410396_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cb479ab33ede8ab05fde7cfce524c686.jpg
На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода "Северный поток".
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алиса Абакумова
Алиса Абакумова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток — 2"
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России. На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток».
2022-11-14T16:40
true
PT0M43S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0e/1831410396_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_15935b79e6d78bf743cd5d3fcaebbd4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
видео, экономика, германия, россия, северный поток — 2, северный поток, видео
Видео, Экономика, Германия, Россия, Северный поток — 2, Северный поток
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.
2022-11-14T16:40
true
PT0M43S
16:40 14.11.2022
 

Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"

Читать ria.ru в
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.
На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода "Северный поток".
 
ВидеоЭкономикаГерманияРоссияСеверный поток — 2Северный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала