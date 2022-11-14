https://ria.ru/20221114/potok-1831411101.html
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2" - РИА Новости, 14.11.2022
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.
2022-11-14T16:40
2022-11-14T16:40
2022-11-14T16:40
видео
экономика
германия
россия
северный поток — 2
северный поток
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На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода "Северный поток".
германия
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток — 2"
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России. На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток».
2022-11-14T16:40
true
PT0M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, экономика, германия, россия, северный поток — 2, северный поток, видео
Видео, Экономика, Германия, Россия, Северный поток — 2, Северный поток
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.
2022-11-14T16:40
true
PT0M43S
Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"
Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.
На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода "Северный поток".