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Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"

Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2" - РИА Новости, 14.11.2022

Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток – 2"

Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России.

2022-11-14T16:40

2022-11-14T16:40

2022-11-14T16:40

видео

экономика

германия

россия

северный поток — 2

северный поток

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На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода "Северный поток".

германия

россия

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Алиса Абакумова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Демонстрации в Германии с требованием открыть "Северный поток — 2" Сотни людей вышли на митинг в Лубмине с требованием открыть газопровод из России. На фоне энергетического кризиса в октябре 2022 года годовой уровень инфляции в Германии увеличился более чем на 10 процентов. В Лубмине находится точка выхода на берег газопровода «Северный поток». 2022-11-14T16:40 true PT0M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алиса Абакумова

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