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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и шесть танков
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и шесть танков - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и шесть танков
Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО "Град-1", шесть танков и 18 единиц бронированной и... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:45
2022-11-14T10:45
2022-11-14T10:45
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
т-80бв
т-72б3
россия
вооруженные силы украины
украина
народная милиция днр
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО "Град-1", шесть танков и 18 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "Град-1", шесть танков (два Т-80БВ, два Т-64БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), 18 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы (две М777 и одну Д-20), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты пять беспилотников противника.
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донецкая народная республика, т-80бв, т-72б3, россия, вооруженные силы украины, украина, народная милиция днр
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Т-80БВ, Т-72Б3, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, Народная милиция ДНР
ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и шесть танков
Народная милиция ДНР: украинские войска за сутки потеряли более 30 человек и шесть танков