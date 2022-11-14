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ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и шесть танков

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и шесть танков - РИА Новости, 14.11.2022

ВСУ за сутки потеряли в ДНР более 30 человек и шесть танков

Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО "Град-1", шесть танков и 18 единиц бронированной и... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:45

2022-11-14T10:45

2022-11-14T10:45

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

т-80бв

т-72б3

россия

вооруженные силы украины

украина

народная милиция днр

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли более 30 человек, две самоходные артиллерийские установки, РСЗО "Град-1", шесть танков и 18 единиц бронированной и автомобильной техники, сообщила в понедельник Народная милиция ДНР."Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две самоходные артиллерийские установки (2С1 "Гвоздика" и "М109"), РСЗО "Град-1", шесть танков (два Т-80БВ, два Т-64БВ, Т-72Б1 и Т-72Б3), 18 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе сбито три БпЛА противника. Потери в живой силе противника составили более 30 человек", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.В воскресенье Народная милиция сообщала, что украинские войска за сутки потеряли более 50 человек, три гаубицы (две М777 и одну Д-20), два танка (Т-80БВ и Т-72М1), 16 единиц бронированной и автомобильной техники, в воздухе были сбиты пять беспилотников противника.

донецкая народная республика

россия

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донецкая народная республика, т-80бв, т-72б3, россия, вооруженные силы украины, украина, народная милиция днр