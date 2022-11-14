https://ria.ru/20221114/pomosch-1831385390.html

Британия выделила Украине средства на восстановление энергосистемы

Британия выделила Украине средства на восстановление энергосистемы - РИА Новости, 14.11.2022

Британия выделила Украине средства на восстановление энергосистемы

Правительство Великобритании сообщило о выделении первого транша финансовой помощи Киеву в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:23

2022-11-14T15:23

2022-11-14T15:23

в мире

джеймс клеверли

кадри симсон

дмитрий кулеба

украина

великобритания

киев

евросоюз

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Правительство Великобритании сообщило о выделении первого транша финансовой помощи Киеву в Фонд энергетической поддержки Украины для восстановления энергосистемы страны."Сегодня министр иностранных дел (Великобритании Джеймс Клеверли) должен подписать соглашение с министром энергетики Украины Германом Галущенко, а также с заместителем директора секретариата энергетического сообщества Дирком Бушле, чтобы перевести первые 5 миллионов фунтов стерлингов (около 5,8 миллиона долларов США) из 10 миллионов фунтов стерлингов (около 11,7 миллиона долларов США), выделенных Великобританией, в Фонд энергетической поддержки Украины", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте британского правительства.Как отмечается в документе, средства будут направлены на ремонт важнейших объектов энергетической инфраструктуры, а также на восстановление энергоснабжения домохозяйств и ключевых объектов.Ранее еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон сообщила, что ЕС и другие международные партнеры в дополнение к необходимому оборудованию, которое они вместе с частными энергетическими компаниями продолжают поставлять на Украину, обеспечат поступление 25,5 миллионов евро для покрытия насущных потребностей Киева через Фонд энергетической поддержки Украины, созданный по инициативе ЕК.Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ранее сообщал, что 12 стран будут поставлять Украине энергетическое оборудование для восстановления поврежденной инфраструктуры. По его словам, среди оборудования, которое получает Украина, генераторы различных типов, тепловые пушки.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Владимир Зеленский 1 ноября заявил, что на Украине повреждено около 40% энергетической инфраструктуры, что привело к массовым отключениям электроэнергии.

https://ria.ru/20221114/stoltenberg-1831378458.html

https://ria.ru/20221114/avstraliya-1831373510.html

https://ria.ru/20221114/britaniya-1831336487.html

украина

великобритания

киев

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