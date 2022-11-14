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Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев - РИА Новости, 14.11.2022
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Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев
Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев - РИА Новости, 14.11.2022
Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев
Польское правительство крайне недовольно скромной финансовой помощью от Евросоюза на содержание украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель британской... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T16:16
2022-11-14T16:16
в мире
польша
право и справедливость
оон
брюссель
варшава
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Польское правительство крайне недовольно скромной финансовой помощью от Евросоюза на содержание украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Тим Макналти со ссылкой на источники в варшавском руководстве.По словам Макналти, польские власти планируют потратить 8,4 миллиарда евро на поддержку переселенцев (самая крупная сумма среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития).Брюссель, в свою очередь, предложил Варшаве дополнительную помощь в размере 144,6 миллиона евро, что было встречено резкой критикой со стороны высокопоставленных членов польской правящей партии "Право и справедливость". По мнению местных чиновников, Евросоюз не в полной мере осознает масштабы миграционного кризиса, в результате которого около миллиона украинцев переселились в соседнее государство.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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в мире, польша, право и справедливость, оон, брюссель, варшава, еврокомиссия, евросоюз, украина
В мире, Польша, Право и справедливость, ООН, Брюссель, Варшава, Еврокомиссия, Евросоюз, Украина
16:16 14.11.2022
 
Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев

Express: Польша пришла в ярость из-за сокращения дотаций Евросоюза на украинских беженцев

© AP Photo / Alik KepliczВид на Варшаву
Вид на Варшаву - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© AP Photo / Alik Keplicz
Вид на Варшаву. Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Польское правительство крайне недовольно скромной финансовой помощью от Евросоюза на содержание украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Тим Макналти со ссылкой на источники в варшавском руководстве.

"Недавнее предложение Еврокомиссии предоставить Польше финансовую компенсацию за усилия страны по размещению миллионов украинцев <…> грозит спровоцировать новый конфликт с правоцентристским правительством республики", — говорится в статье.

По словам Макналти, польские власти планируют потратить 8,4 миллиарда евро на поддержку переселенцев (самая крупная сумма среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития).
Брюссель, в свою очередь, предложил Варшаве дополнительную помощь в размере 144,6 миллиона евро, что было встречено резкой критикой со стороны высокопоставленных членов польской правящей партии "Право и справедливость". По мнению местных чиновников, Евросоюз не в полной мере осознает масштабы миграционного кризиса, в результате которого около миллиона украинцев переселились в соседнее государство.
По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.
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