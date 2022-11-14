https://ria.ru/20221114/polsha-1831403083.html

Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев

Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев - РИА Новости, 14.11.2022

Express: Польша пришла в ярость из-за украинских беженцев

Польское правительство крайне недовольно скромной финансовой помощью от Евросоюза на содержание украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель британской... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T16:16

2022-11-14T16:16

2022-11-14T16:16

в мире

польша

право и справедливость

оон

брюссель

варшава

еврокомиссия

евросоюз

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Польское правительство крайне недовольно скромной финансовой помощью от Евросоюза на содержание украинских беженцев. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Тим Макналти со ссылкой на источники в варшавском руководстве.По словам Макналти, польские власти планируют потратить 8,4 миллиарда евро на поддержку переселенцев (самая крупная сумма среди стран, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития).Брюссель, в свою очередь, предложил Варшаве дополнительную помощь в размере 144,6 миллиона евро, что было встречено резкой критикой со стороны высокопоставленных членов польской правящей партии "Право и справедливость". По мнению местных чиновников, Евросоюз не в полной мере осознает масштабы миграционного кризиса, в результате которого около миллиона украинцев переселились в соседнее государство.По официальной информации Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, за период с 24 февраля по 5 июля с Украины выехало около 8,8 миллиона человек.

https://ria.ru/20221101/ukraina-1828520653.html

польша

брюссель

варшава

украина

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в мире, польша, право и справедливость, оон, брюссель, варшава, еврокомиссия, евросоюз, украина