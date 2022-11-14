https://ria.ru/20221114/polsha-1831374000.html

Польше может не хватить денег на закупку оружия, считают аналитики

Польше может не хватить денег на закупку оружия, считают аналитики - РИА Новости, 14.11.2022

Польше может не хватить денег на закупку оружия, считают аналитики

Польше может не хватить денег на закупку вооружения и военной техники, говорится в анализе банка Credit Agricole, на который ссылается издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T14:44

2022-11-14T14:44

2022-11-14T14:48

польша

сша

южная корея

credit agricole

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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польше может не хватить денег на закупку вооружения и военной техники, говорится в анализе банка Credit Agricole, на который ссылается издание Rzeczpospolita."Вероятно, новому правительству после ближайших выборов (очередные парламентские выборы запланированы в Польше на 2023 год – ред.) придется нажать на тормоз и ограничить уже реализуемые программы вооружений, а также те, которые только запланированы", - предупреждает главный экономист Credit Agricole Якуб Боровский.Аналитики банка, которые подытожили стоимость наиболее важных уже выполняемых контрактов, а также готовящихся инвестиций, подсчитали, что сумма всех расходов на национальную оборону к 2035 году может составить 1,7 триллиона злотых (около 0,37 триллиона долларов по текущему курсу).Он, в частности, напомнил, что после решений, например, о покупке таких танков, как Abrams (США) и К2 (Южная Корея), в армии должна быть создана сложная и дорогостоящая система обслуживания, ремонта и снабжения четырех видов техники – с учетом имеющихся танков Т-72 и Leopard 2А4.В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.

https://ria.ru/20221114/polsha-1831309656.html

https://ria.ru/20221110/belorussiya-1830470033.html

польша

сша

южная корея

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

польша, сша, южная корея, credit agricole, m1 abrams, т-72 "урал", в мире