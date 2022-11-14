https://ria.ru/20221114/polsha-1831374000.html
Польше может не хватить денег на закупку оружия, считают аналитики
Польше может не хватить денег на закупку оружия, считают аналитики - РИА Новости, 14.11.2022
Польше может не хватить денег на закупку оружия, считают аналитики
Польше может не хватить денег на закупку вооружения и военной техники, говорится в анализе банка Credit Agricole, на который ссылается издание Rzeczpospolita. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T14:44
2022-11-14T14:44
2022-11-14T14:48
польша
сша
южная корея
credit agricole
m1 abrams
т-72 "урал"
в мире
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ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости. Польше может не хватить денег на закупку вооружения и военной техники, говорится в анализе банка Credit Agricole, на который ссылается издание Rzeczpospolita."Вероятно, новому правительству после ближайших выборов (очередные парламентские выборы запланированы в Польше на 2023 год – ред.) придется нажать на тормоз и ограничить уже реализуемые программы вооружений, а также те, которые только запланированы", - предупреждает главный экономист Credit Agricole Якуб Боровский.Аналитики банка, которые подытожили стоимость наиболее важных уже выполняемых контрактов, а также готовящихся инвестиций, подсчитали, что сумма всех расходов на национальную оборону к 2035 году может составить 1,7 триллиона злотых (около 0,37 триллиона долларов по текущему курсу).Он, в частности, напомнил, что после решений, например, о покупке таких танков, как Abrams (США) и К2 (Южная Корея), в армии должна быть создана сложная и дорогостоящая система обслуживания, ремонта и снабжения четырех видов техники – с учетом имеющихся танков Т-72 и Leopard 2А4.В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.
https://ria.ru/20221114/polsha-1831309656.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, сша, южная корея, credit agricole, m1 abrams, т-72 "урал", в мире
Польша, США, Южная Корея, Credit Agricole, M1 Abrams, Т-72 "Урал", В мире
14:44 14.11.2022 (обновлено: 14:48 14.11.2022)
Польше может не хватить денег на закупку оружия, считают аналитики
Анализ банка Credit Agricole: Польше может не хватить денег на закупку вооружения
ВАРШАВА, 14 ноя – РИА Новости.
Польше может не хватить денег на закупку вооружения и военной техники, говорится в анализе банка Credit Agricole, на который ссылается издание Rzeczpospolita
.
"Вероятно, новому правительству после ближайших выборов (очередные парламентские выборы запланированы в Польше на 2023 год – ред.) придется нажать на тормоз и ограничить уже реализуемые программы вооружений, а также те, которые только запланированы", - предупреждает главный экономист Credit Agricole Якуб Боровский.
Аналитики банка, которые подытожили стоимость наиболее важных уже выполняемых контрактов, а также готовящихся инвестиций, подсчитали, что сумма всех расходов на национальную оборону к 2035 году может составить 1,7 триллиона злотых (около 0,37 триллиона долларов по текущему курсу).
"Стоимость заказываемой новой техники, конкретного танка, гаубицы, самолета или ракетной установки составляет лишь треть всех расходов. Еще две трети расходов необходимо потратить на техническое обслуживание, модернизацию, ремонт, необходимость адаптации военной инфраструктуры к эксплуатации оборудования и создание сети поддержки – например, поставки запчастей, а также технологии модернизации вооружения в течение как минимум трех десятилетий так называемого жизненного цикла транспортных средств, пусковых установок, самолетов или кораблей", - отметил военный аналитик Ежи Рещиньский.
Он, в частности, напомнил, что после решений, например, о покупке таких танков, как Abrams
(США
) и К2 (Южная Корея
), в армии должна быть создана сложная и дорогостоящая система обслуживания, ремонта и снабжения четырех видов техники – с учетом имеющихся танков Т-72
и Leopard 2А4.
"Анализ Credit Agricole не оставляет сомнений: если не позднее 2024 года экономика не поднимется, а вряд ли это произойдет, Польша начнет испытывать проблемы с урегулированием своих обязательств, вытекающих из неконтролируемой сегодня гонки вооружений", - отмечает Rzeczpospolita.
В последнее время Польша осуществляет рекордные закупки вооружения и военной техники. Крупнейшие контракты заключены с производителями из США и Южной Кореи. Они касаются поставок самолетов, танков, ствольной и реактивной артиллерии, беспилотных летательных аппаратов, систем ПВО и многого другого.