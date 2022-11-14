https://ria.ru/20221114/poiski-1831272011.html

В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика

В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.11.2022

В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика

Полицейские нашли на одной из улиц Краснокаменска пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:10

2022-11-14T10:10

2022-11-14T12:24

происшествия

краснокаменск

россия

забайкальский край

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ЧИТА, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские нашли на одной из улиц Краснокаменска пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю."С ним (с ребенком. — Прим. ред.) все в порядке. В настоящее время устанавливаются причины его ухода из дома", — уточнили в ведомстве.Мальчик пропал 11 ноября, но его мать заявила в полицию только на вторые сутки.СК открыл уголовное дело.

https://ria.ru/20220803/propavshiy-1806856728.html

краснокаменск

россия

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, краснокаменск, россия, забайкальский край