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В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.11.2022
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В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика
В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.11.2022
В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика
Полицейские нашли на одной из улиц Краснокаменска пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:10
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происшествия
краснокаменск
россия
забайкальский край
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ЧИТА, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские нашли на одной из улиц Краснокаменска пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю."С ним (с ребенком. — Прим. ред.) все в порядке. В настоящее время устанавливаются причины его ухода из дома", — уточнили в ведомстве.Мальчик пропал 11 ноября, но его мать заявила в полицию только на вторые сутки.СК открыл уголовное дело.
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происшествия, краснокаменск, россия, забайкальский край
Происшествия, Краснокаменск, Россия, Забайкальский край
10:10 14.11.2022 (обновлено: 12:24 14.11.2022)
 
В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика

В Забайкалье нашли пропавшего в городе Краснокаменске три дня назад десятилетнего мальчика

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские нашли на одной из улиц Краснокаменска пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю.
"С ним (с ребенком. — Прим. ред.) все в порядке. В настоящее время устанавливаются причины его ухода из дома", — уточнили в ведомстве.
Мальчик пропал 11 ноября, но его мать заявила в полицию только на вторые сутки.
СК открыл уголовное дело.
Пропавший в Великоустюгском районе Вологодской области 3-летний ребенок найден живым - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
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ПроисшествияКраснокаменскРоссияЗабайкальский край
 
 
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