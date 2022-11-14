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В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика
В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика - РИА Новости, 14.11.2022
В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика
Полицейские нашли на одной из улиц Краснокаменска пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:10
2022-11-14T10:10
2022-11-14T12:24
происшествия
краснокаменск
россия
забайкальский край
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ЧИТА, 14 ноя — РИА Новости. Полицейские нашли на одной из улиц Краснокаменска пропавшего десятилетнего мальчика, сообщила пресс-служба управления МВД по Забайкальскому краю."С ним (с ребенком. — Прим. ред.) все в порядке. В настоящее время устанавливаются причины его ухода из дома", — уточнили в ведомстве.Мальчик пропал 11 ноября, но его мать заявила в полицию только на вторые сутки.СК открыл уголовное дело.
https://ria.ru/20220803/propavshiy-1806856728.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, краснокаменск, россия, забайкальский край
Происшествия, Краснокаменск, Россия, Забайкальский край
10:10 14.11.2022 (обновлено: 12:24 14.11.2022)
В Забайкалье нашли пропавшего три дня назад десятилетнего мальчика
В Забайкалье нашли пропавшего в городе Краснокаменске три дня назад десятилетнего мальчика