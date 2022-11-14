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Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/plennyy-1831271532.html
Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо
Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо - РИА Новости, 14.11.2022
Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо
Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, как его закопали заживо из-за "неправильных" ответов на вопросы, сообщил СК в... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:07
2022-11-14T12:45
специальная военная операция на украине
россия
следственный комитет россии (ск рф)
украина
происшествия
вооруженные силы рф
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, как его закопали заживо из-за "неправильных" ответов на вопросы, сообщил СК в Telegram-канале.Один из освобожденных солдат рассказал, что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били. Кроме того, из-за недовольства полученными ответами на свои вопросы националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать."Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка пяти часов, он понял, что будет жить", — отметили в ведомстве.Там сообщили, что российские военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медучреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах. "Все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания", — добавили в СК. В ведомстве подчеркнули, что во время проверок дадут правовую оценку каждому случаю.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html
https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Украина, Происшествия, Вооруженные силы РФ, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:07 14.11.2022 (обновлено: 12:45 14.11.2022)
 
Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо

Вернувшийся из плена российский военный рассказал, как его на Украине закапывали заживо

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, как его закопали заживо из-за "неправильных" ответов на вопросы, сообщил СК в Telegram-канале.
Один из освобожденных солдат рассказал, что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били. Кроме того, из-за недовольства полученными ответами на свои вопросы националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать.
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"Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка пяти часов, он понял, что будет жить", — отметили в ведомстве.
Там сообщили, что российские военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медучреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах.
"Все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания", — добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что во время проверок дадут правовую оценку каждому случаю.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСледственный комитет России (СК РФ)УкраинаПроисшествияВооруженные силы РФСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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