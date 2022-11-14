10:07 14.11.2022 (обновлено: 12:45 14.11.2022)
Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо
Вернувшийся из плена российский военный рассказал, как его на Украине закапывали заживо
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, как его закопали заживо из-за "неправильных" ответов на вопросы, сообщил СК в Telegram-канале.
Один из освобожденных солдат рассказал, что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били. Кроме того, из-за недовольства полученными ответами на свои вопросы националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать.
"Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка пяти часов, он понял, что будет жить", — отметили в ведомстве.
Там сообщили, что российские военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медучреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах.
"Все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания", — добавили в СК.
В ведомстве подчеркнули, что во время проверок дадут правовую оценку каждому случаю.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.