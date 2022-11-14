https://ria.ru/20221114/plennyy-1831271532.html

Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо

Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо - РИА Новости, 14.11.2022

Российский военный рассказал, как его в украинском плену закапывали заживо

Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, как его закопали заживо из-за "неправильных" ответов на вопросы, сообщил СК в... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:07

2022-11-14T10:07

2022-11-14T12:45

специальная военная операция на украине

россия

следственный комитет россии (ск рф)

украина

происшествия

вооруженные силы рф

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся из украинского плена, рассказал, как его закопали заживо из-за "неправильных" ответов на вопросы, сообщил СК в Telegram-канале.Один из освобожденных солдат рассказал, что украинские военнослужащие связали ему руки и ноги, надели мешок на голову и не снимали несколько дней. На протяжении этого времени его били. Кроме того, из-за недовольства полученными ответами на свои вопросы националисты приставляли пистолет к его голове и угрожали застрелить и закопать."Последнюю угрозу они выполнили, бросив пленного на дно окопа и засыпав землей. Угроза лишения жизни была настолько реальной, что только пролежав в таком положении порядка пяти часов, он понял, что будет жить", — отметили в ведомстве.Там сообщили, что российские военнослужащие, проходящие лечение и реабилитацию в медучреждениях, рассказывают следователям о подобных фактах. "Все они содержат примеры того, как представители Украины нарушают требования Женевской конвенции об обращении с военнопленными, запрещающие жестокое обращение, пытки и истязания", — добавили в СК. В ведомстве подчеркнули, что во время проверок дадут правовую оценку каждому случаю.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221114/kherson-1831280037.html

https://ria.ru/20220319/plennye-1778852820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, следственный комитет россии (ск рф), украина, происшествия, вооруженные силы рф, ситуация в днр и лнр