https://ria.ru/20221114/peskov-1831343376.html

Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина

Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина - РИА Новости, 14.11.2022

Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина

Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:09

2022-11-14T13:09

2022-11-14T13:31

политика

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751617248_0:16:3267:1854_1920x0_80_0_0_baadfcf00357647ab7c34eae7a98a8db.jpg

МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящее время... президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени, - сказал Песков. - Самое главное - это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам".

https://ria.ru/20221111/putin-1830742266.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия