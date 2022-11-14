https://ria.ru/20221114/peskov-1831343376.html
Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина - РИА Новости, 14.11.2022
Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:09
2022-11-14T13:09
2022-11-14T13:31
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящее время... президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени, - сказал Песков. - Самое главное - это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам".
https://ria.ru/20221111/putin-1830742266.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
13:09 14.11.2022 (обновлено: 13:31 14.11.2022)
Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
Песков заявил, что послание парламенту и большую пресс-коференцию надо разнести по времени
МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящее время... президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени, - сказал Песков. - Самое главное - это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам".