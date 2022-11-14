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Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина - РИА Новости, 14.11.2022
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Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина - РИА Новости, 14.11.2022
Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина
Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:09
2022-11-14T13:31
политика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."В настоящее время... президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени, - сказал Песков. - Самое главное - это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам".
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политика, владимир путин, россия
Политика, Владимир Путин, Россия
13:09 14.11.2022 (обновлено: 13:31 14.11.2022)
 
Песков ответил на вопрос о сроках большой пресс-конференции Путина

Песков заявил, что послание парламенту и большую пресс-коференцию надо разнести по времени

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков . Архивное фото
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Дата традиционной большой пресс-конференции президента России Владимира Путина будет определена, после того как будут назначены сроки послания президента Федеральному собранию, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В настоящее время... президент не определился с точными сроками проведения целого ряда мероприятий. Их, естественно, проводить одно за другим было бы нелогично. Они должны разноситься по времени, - сказал Песков. - Самое главное - это, конечно, послание Федеральному собранию. Поэтому после того, как будут определены эти даты, уже родится понимание и по другим мероприятиям, по другим форматам".
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