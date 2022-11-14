https://ria.ru/20221114/peregovory-1831441132.html

В Анкаре проходят российско-американские переговоры

В Анкаре проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 14.11.2022

В Анкаре проходят российско-американские переговоры

Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:21

2022-11-14T18:21

2022-11-14T23:50

сша

в мире

анкара (провинция)

россия

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.При этом он добавил, что в Москве не будут говорить о содержании переговоров.Сегодня CNN со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США сообщило, что в Турции проходит встреча директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса.По информации издания, Москва и Вашингтон не планируют обсуждать Украину, при этом Штаты заранее предупредили Киев о встрече. Как отмечается, глава ЦРУ хочет затронуть темы находящихся в заключении в России американцев, ядерного оружия и связанных с ним рисков эскалации.

https://ria.ru/20221114/dialog-1831415796.html

сша

анкара (провинция)

россия

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сша, в мире, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)