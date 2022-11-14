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В Анкаре проходят российско-американские переговоры
В Анкаре проходят российско-американские переговоры - РИА Новости, 14.11.2022
В Анкаре проходят российско-американские переговоры
Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T18:21
2022-11-14T18:21
2022-11-14T23:50
сша
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анкара (провинция)
россия
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Россия и США проводят переговоры в Анкаре, заявил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.При этом он добавил, что в Москве не будут говорить о содержании переговоров.Сегодня CNN со ссылкой на представителя Совета по нацбезопасности США сообщило, что в Турции проходит встреча директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина и главы ЦРУ Уильяма Бернса.По информации издания, Москва и Вашингтон не планируют обсуждать Украину, при этом Штаты заранее предупредили Киев о встрече. Как отмечается, глава ЦРУ хочет затронуть темы находящихся в заключении в России американцев, ядерного оружия и связанных с ним рисков эскалации.
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сша, в мире, анкара (провинция), россия, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
США, В мире, Анкара (провинция), Россия, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
18:21 14.11.2022 (обновлено: 23:50 14.11.2022)
В Анкаре проходят российско-американские переговоры
Песков: проходящие в Анкаре российско-американские переговоры инициировали США