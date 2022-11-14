https://ria.ru/20221114/peregovory-1831345477.html
В Кремле ответили на вопрос о "российско-американских переговорах" в Анкаре
В Кремле ответили на вопрос о "российско-американских переговорах" в Анкаре - РИА Новости, 14.11.2022
В Кремле ответили на вопрос о "российско-американских переговорах" в Анкаре
В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о российско-американских переговорах в Анкаре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T13:15
2022-11-14T13:15
2022-11-14T13:15
дмитрий песков
россия
турция
сша
политика
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о российско-американских переговорах в Анкаре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщило, что в понедельник в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в столицу Турции, по данным СМИ, прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.
https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831273880.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, россия, турция, сша, политика
Дмитрий Песков, Россия, Турция, США, Политика
В Кремле ответили на вопрос о "российско-американских переговорах" в Анкаре
Песков не стал подтверждать сообщение о российско-американских переговорах в Анкаре