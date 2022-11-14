https://ria.ru/20221114/peregovory-1831345477.html

В Кремле ответили на вопрос о "российско-американских переговорах" в Анкаре

В Кремле ответили на вопрос о "российско-американских переговорах" в Анкаре - РИА Новости, 14.11.2022

В Кремле ответили на вопрос о "российско-американских переговорах" в Анкаре

В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о российско-американских переговорах в Анкаре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T13:15

2022-11-14T13:15

2022-11-14T13:15

дмитрий песков

россия

турция

сша

политика

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. В Кремле не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о российско-американских переговорах в Анкаре, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание "Коммерсант" со ссылкой на источник сообщило, что в понедельник в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. С российской стороны в столицу Турции, по данным СМИ, прилетел директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин."Нет, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть", - сказал Песков в ответ на соответствующую просьбу журналистов.

https://ria.ru/20221114/vstrecha-1831273880.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

дмитрий песков, россия, турция, сша, политика