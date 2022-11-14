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МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной

МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.11.2022

МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной

Дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой, заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T10:55

2022-11-14T10:55

2022-11-14T11:49

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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой, заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров", - заявил министр, отвечая на вопрос прессы о возможности мирных переговоров между Россией и Украиной. Он добавил, что, с его точки зрения, время для этих переговоров "пока не пришло", решение "должно быть принято в Киеве и в Москве".Касаясь будущих отношений с Россией, министр подчеркнул, что "географию, историю не изменить", и "не может быть отмены культуры в отношении России", однако"молчаливого возвращения к статус-кво также быть не может". "Мы говорим о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, они должны быть расследованы", - сказал Шалленберг.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов. Согласно источникам, Вашингтон предложил Киеву продемонстрировать открытость к идее переговоров.По данным издания, все больше американских чиновников считают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для РФ и Украины обсудить возможные переговоры. В Вашингтоне полагают, что наступление зимы может стать переломным моментом в конфликте на Украине. Как отмечает издание, США и союзники обеспокоены тем, что из-за поддержки Украины их запасы вооружений слишком быстро истощаются.

https://ria.ru/20221113/zapad-1831055934.html

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Кирилл Волков

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