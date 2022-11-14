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МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.11.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/peregovory-1831282895.html
МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной
МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной - РИА Новости, 14.11.2022
МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной
Дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой, заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг. РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T10:55
2022-11-14T11:49
специальная военная операция на украине
в мире
австрия
россия
украина
александер шалленберг
ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой, заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг."Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров", - заявил министр, отвечая на вопрос прессы о возможности мирных переговоров между Россией и Украиной. Он добавил, что, с его точки зрения, время для этих переговоров "пока не пришло", решение "должно быть принято в Киеве и в Москве".Касаясь будущих отношений с Россией, министр подчеркнул, что "географию, историю не изменить", и "не может быть отмены культуры в отношении России", однако"молчаливого возвращения к статус-кво также быть не может". "Мы говорим о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, они должны быть расследованы", - сказал Шалленберг.Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов. Согласно источникам, Вашингтон предложил Киеву продемонстрировать открытость к идее переговоров.По данным издания, все больше американских чиновников считают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для РФ и Украины обсудить возможные переговоры. В Вашингтоне полагают, что наступление зимы может стать переломным моментом в конфликте на Украине. Как отмечает издание, США и союзники обеспокоены тем, что из-за поддержки Украины их запасы вооружений слишком быстро истощаются.
https://ria.ru/20221113/zapad-1831055934.html
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в мире, австрия, россия, украина, александер шалленберг, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Австрия, Россия, Украина, Александер Шалленберг, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:55 14.11.2022 (обновлено: 11:49 14.11.2022)
 
МИД Австрии выступил за переговоры между Россией и Украиной

МИД Австрии считает, что дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна быть открыта

© РИА Новости / БелТА / Перейти в медиабанкФлажки на столе российско-украинских переговоров
Флажки на столе российско-украинских переговоров - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / БелТА
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Флажки на столе российско-украинских переговоров. Архивное фото
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ВЕНА, 14 ноя - РИА Новости. Дверь для переговоров между Москвой и Киевом должна оставаться открытой, заявил журналистам в Брюсселе глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
"Я считаю, что мы должны всегда держать эту дверь открытой, так как, в конце концов, устойчивый мир может быть достигнут только за столом переговоров", - заявил министр, отвечая на вопрос прессы о возможности мирных переговоров между Россией и Украиной. Он добавил, что, с его точки зрения, время для этих переговоров "пока не пришло", решение "должно быть принято в Киеве и в Москве".
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Касаясь будущих отношений с Россией, министр подчеркнул, что "географию, историю не изменить", и "не может быть отмены культуры в отношении России", однако"молчаливого возвращения к статус-кво также быть не может". "Мы говорим о военных преступлениях, о преступлениях против человечности, они должны быть расследованы", - сказал Шалленберг.
Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе последней встречи с Владимиром Зеленским предложил ему подумать о "реалистичных" позициях на переговорах, сообщила ранее газета Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов. Согласно источникам, Вашингтон предложил Киеву продемонстрировать открытость к идее переговоров.
По данным издания, все больше американских чиновников считают, что последующие недели и месяцы представляют возможность для РФ и Украины обсудить возможные переговоры. В Вашингтоне полагают, что наступление зимы может стать переломным моментом в конфликте на Украине. Как отмечает издание, США и союзники обеспокоены тем, что из-за поддержки Украины их запасы вооружений слишком быстро истощаются.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАвстрияРоссияУкраинаАлександер ШалленбергСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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