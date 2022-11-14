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В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине - РИА Новости, 14.11.2022
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В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине
В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине - РИА Новости, 14.11.2022
В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине
США будут направлять Украине военную помощь "так долго, как потребуется", заявил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя возможное РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T23:18
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США будут направлять Украине военную помощь "так долго, как потребуется", заявил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя возможное замедление военных поставок Киеву с наступлением зимы.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, министерство обороны сша, в мире
Украина, США, Министерство обороны США, В мире
23:18 14.11.2022 (обновлено: 23:33 14.11.2022)
 
В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине

В Пентагоне заявили, что продолжат направлять Украине оружие, несмотря на начало зимы

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США будут направлять Украине военную помощь "так долго, как потребуется", заявил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя возможное замедление военных поставок Киеву с наступлением зимы.
"Мы продолжим работать с ними (украинцами) и с нашими международными союзниками и партнерами, чтобы обеспечить их тем, что необходимо для успеха на поле боя, и мы готовы делать это так долго, как потребуется", - ответил он на вопрос журналистов о возможном замедлении поставок военной помощи в зимний период.
После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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