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В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине

В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине - РИА Новости, 14.11.2022

В Пентагоне прокомментировали возможное замедление военных поставок Украине

США будут направлять Украине военную помощь "так долго, как потребуется", заявил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя возможное РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T23:18

2022-11-14T23:18

2022-11-14T23:33

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ВАШИНГТОН, 14 ноя - РИА Новости. США будут направлять Украине военную помощь "так долго, как потребуется", заявил в понедельник высокопоставленный представитель Пентагона, комментируя возможное замедление военных поставок Киеву с наступлением зимы.После того, как президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине, Запад ввел против России масштабные санкции и нарастил поставки вооружений и военной техники на сумму, исчисляемую миллиардами долларов. Россия в этой связи ранее направила странам НАТО ноту. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

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