https://ria.ru/20221114/pensiya-1831241273.html

Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря

Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря - РИА Новости, 14.11.2022

Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря

Каждый год россияне в срок до 1 декабря имеют право поменять своего страховщика. Речь идет о фонде, в котором формируется их пенсионные накопления (ПФР или... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T01:15

2022-11-14T01:15

2022-11-14T01:15

дмитрий ключник

россия

нпф эволюция

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Каждый год россияне в срок до 1 декабря имеют право поменять своего страховщика. Речь идет о фонде, в котором формируется их пенсионные накопления (ПФР или НПФ). Эксперт НПФ "Эволюция" Дмитрий Ключник в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как сохранить свои пенсионные, если вы все же решили сменить фонд.По его словам, в течение всего декабря вы можете без потерь отказаться от своего решения по смене страхового фонда. Это так называемый "период охлаждения", которым можно воспользоваться. Кроме того, в России существует два типа перевода пенсионных накоплений. Срочный и Досрочный. Оба имеют свои особенности.При срочном переходе, продолжил он, деньги восполнятся из резерва по обязательному пенсионному страхованию. Примечательно, что сумма будет восполнена до гарантийной в отличие от досрочного перехода, резюмировал эксперт.

https://ria.ru/20221101/izmeneniya-1828304041.html

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дмитрий ключник, россия, нпф эволюция, пенсионный фонд рф, общество