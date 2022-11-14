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Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря
Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря - РИА Новости, 14.11.2022
Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря
Каждый год россияне в срок до 1 декабря имеют право поменять своего страховщика. Речь идет о фонде, в котором формируется их пенсионные накопления (ПФР или... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T01:15
2022-11-14T01:15
2022-11-14T01:15
дмитрий ключник
россия
нпф эволюция
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Каждый год россияне в срок до 1 декабря имеют право поменять своего страховщика. Речь идет о фонде, в котором формируется их пенсионные накопления (ПФР или НПФ). Эксперт НПФ "Эволюция" Дмитрий Ключник в беседе с агентством "Прайм" рассказал, как сохранить свои пенсионные, если вы все же решили сменить фонд.По его словам, в течение всего декабря вы можете без потерь отказаться от своего решения по смене страхового фонда. Это так называемый "период охлаждения", которым можно воспользоваться. Кроме того, в России существует два типа перевода пенсионных накоплений. Срочный и Досрочный. Оба имеют свои особенности.При срочном переходе, продолжил он, деньги восполнятся из резерва по обязательному пенсионному страхованию. Примечательно, что сумма будет восполнена до гарантийной в отличие от досрочного перехода, резюмировал эксперт.
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дмитрий ключник, россия, нпф эволюция, пенсионный фонд рф, общество
Дмитрий Ключник, Россия, НПФ Эволюция, Пенсионный фонд РФ, Общество
Россиянам напомнили, что нужно успеть сделать с пенсиями до 1 декабря
Эксперт Ключник: россияне до 1 декабря могут сменить страховой фонд и сохранить пенсионные