https://ria.ru/20221114/parfyumeriya-1831260380.html

На парфюмерном рынке России выявили нарушения на 3,2 миллиарда рублей

На парфюмерном рынке России выявили нарушения на 3,2 миллиарда рублей - РИА Новости, 14.11.2022

На парфюмерном рынке России выявили нарушения на 3,2 миллиарда рублей

Система маркировки за девять месяцев позволила выявить на парфюмерном рынке России нарушения на 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости оператор системы... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T08:28

2022-11-14T08:28

2022-11-14T08:28

экономика

россия

центр развития перспективных технологий

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. Система маркировки за девять месяцев позволила выявить на парфюмерном рынке России нарушения на 3,2 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."За первые девять месяцев 2022 года система "Честный знак" зафиксировала 2,2 миллиона попыток продать духи и туалетную воду с нарушениями. По подсчетам аналитиков ЦРПТ, стоимость товаров, которые пытались реализовать с нарушениями за этот период, эквивалентна 3,2 миллиарда рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что если контрольно-надзорные органы примут решение о наложении минимальной санкции по этим нарушениям, то сумма взысканий с компаний может составить порядка 2,2 миллиарда рублей.Больше всего нарушений было зафиксировано в Краснодарском крае - 798 тысяч случаев. На втором месте - Московская область, где система обнаружила 498 тысяч нарушений, при этом в Москве было выявлено 407 тысяч. А в Смоленской области и Санкт-Петербурге — 57 и 40 тысяч соответственно.Больше половины случаев нарушений связаны с отклонениями документа соответствия технического регламента (ТР ТС). "То есть участники оборота пытаются ввести в оборот продукцию, не соответствующую разрешительной документации или с сертификатами с истекшими сроками действия", - уточнили в ЦРПТ.Система цифровой маркировки "Честный знак" вводится в России с 2019 года. В настоящее время маркировке на этапе производства уже подлежат молочная продукция и минеральная вода, также маркируются табак, лекарства, шины, духи, товары легкой промышленности, обувь, шубы и фототехника. Проводятся эксперименты по маркировке БАДов, антисептиков, медизделий, пива и слабоалкогольных напитков, а также электронных средств доставки никотина и жидкостей для них.

https://ria.ru/20221107/postavki-1829555302.html

https://ria.ru/20221016/marketpleys-1824081891.html

россия

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, россия, центр развития перспективных технологий