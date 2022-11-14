В Рыбинске отменили парад Дедов Морозов
В Рыбинске отменили фестиваль "Нашествие Дедов Морозов" из-за режима повышенной готовности
© РИА Новости / Олег Смыслов / Перейти в медиабанкДед Мороз из Великого Устюга на празднике "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске
Дед Мороз из Великого Устюга на празднике "Нашествие Дедов Морозов" в Рыбинске. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Традиционное масштабное шествие Дедов Морозов в Рыбинске (Ярославская область) отменили из-за режима повышенной готовности, заявил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.
Фестиваль "Нашествие Дедов Морозов" проходит в Рыбинске в декабре с 2009 года. Главной его частью является парад Дедов Морозов, на который приезжали сотни участников со всей страны и из-за рубежа. В 2020 и 2021 году шествие Дедов Морозов было отменено из-за антиковидных мер.
"О "Нашествии Дедов Морозов". Праздник состоится 24 декабря. Масштабно проводить его в этом году не будем. В области введен режим повышенной готовности, считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества - есть лучшие способы потратить деньги", - написал Рудаков в своем Telegram-канале.
В администрации Рыбинска уточнили, что отменяется непосредственно парад Дедов Морозов. При этом в рамках фестиваля сохранятся мероприятия для детей. Деды Морозы будут встречать горожан на городских площадях, во дворах пройдут программы "Каждый папа Дед Мороз". Не отменяются ярмарки и спортивные мероприятия.
"Праздничные ёлки для детей, театрализованные представления в ДК сохраним в полном объёме", - написал мэр.
Власти ряда регионов, в частности, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Ярославской области введен уровень повышенной готовности.