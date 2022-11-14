https://ria.ru/20221114/parad-1831436438.html

В Рыбинске отменили парад Дедов Морозов

В Рыбинске отменили парад Дедов Морозов - РИА Новости, 14.11.2022

В Рыбинске отменили парад Дедов Морозов

Традиционное масштабное шествие Дедов Морозов в Рыбинске (Ярославская область) отменили из-за режима повышенной готовности, заявил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков. РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T18:10

2022-11-14T18:10

2022-11-14T18:10

общество

дед мороз

рыбинск

ярославская область

новый год

россия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Традиционное масштабное шествие Дедов Морозов в Рыбинске (Ярославская область) отменили из-за режима повышенной готовности, заявил мэр Рыбинска Дмитрий Рудаков.Фестиваль "Нашествие Дедов Морозов" проходит в Рыбинске в декабре с 2009 года. Главной его частью является парад Дедов Морозов, на который приезжали сотни участников со всей страны и из-за рубежа. В 2020 и 2021 году шествие Дедов Морозов было отменено из-за антиковидных мер."О "Нашествии Дедов Морозов". Праздник состоится 24 декабря. Масштабно проводить его в этом году не будем. В области введен режим повышенной готовности, считаю некорректным в такое время устраивать большие празднества - есть лучшие способы потратить деньги", - написал Рудаков в своем Telegram-канале.В администрации Рыбинска уточнили, что отменяется непосредственно парад Дедов Морозов. При этом в рамках фестиваля сохранятся мероприятия для детей. Деды Морозы будут встречать горожан на городских площадях, во дворах пройдут программы "Каждый папа Дед Мороз". Не отменяются ярмарки и спортивные мероприятия."Праздничные ёлки для детей, театрализованные представления в ДК сохраним в полном объёме", - написал мэр.Власти ряда регионов, в частности, Ленинградской области, Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода, сообщили, что отменят праздничные новогодние мероприятия, а вырученные деньги направят на текущие нужды, в том числе на поддержку участников спецоперации на Украине и их семей.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что военное положение вводится в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях с 20 октября. В ряде регионов введен режим повышенной готовности и средний уровень реагирования. В Ярославской области введен уровень повышенной готовности.

https://ria.ru/20221105/volodin-1829323586.html

https://ria.ru/20221102/novyy_god-1828676400.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221028/poezdki-1827472208.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, дед мороз, рыбинск, ярославская область, новый год, россия