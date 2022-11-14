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ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины - РИА Новости, 14.11.2022
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ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины
ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины - РИА Новости, 14.11.2022
ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины
Генассамблея ООН намерена в рамках возобновляющейся в понедельник специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T00:15
2022-11-14T00:15
в мире
украина
россия
генеральная ассамблея оон
оон
дмитрий полянский
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ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генассамблея ООН намерена в рамках возобновляющейся в понедельник специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что инициаторы заседания проталкивают проект резолюции о "привлечении России к ответственности, включая репарации Украине", и пытаются создать "некий неподотчетный ГА механизм"."Делать они это будут на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в ГА "волю международного сообщества", - добавил Полянский. Дипломат назвав готовящуюся к принятию резолюцию "фиговым листком" для использования "ворованных таким образом денег" на покупку новых вооружений и погашение соответствующих долгов Украины.Он сообщил, что "западный блок" хотел обойтись без дебатов перед принятием проекта, но Россия смогла этому воспрепятствовать. "Дебаты в итоге будут. Начало трансляции на UN Web TV в 18.00 по Москве 14 ноября", - написал Полянский.Запрос на возобновление 11-й специальной сессии поступил от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
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в мире, украина, россия, генеральная ассамблея оон, оон, дмитрий полянский
В мире, Украина, Россия, Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Дмитрий Полянский
00:15 14.11.2022
 
ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины

Генассамблея ООН обсудит использование блокированных российских активов для нужд Украины

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкАллея флагов возле здания ООН
Аллея флагов возле здания ООН - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Аллея флагов возле здания ООН. Архивное фото
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ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генассамблея ООН намерена в рамках возобновляющейся в понедельник специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что инициаторы заседания проталкивают проект резолюции о "привлечении России к ответственности, включая репарации Украине", и пытаются создать "некий неподотчетный ГА механизм".
"Подоплека западной инициативы видна невооруженным глазом - наши бывшие западные партнеры пытаются через Генассамблею придать некую видимость легитимности своим попыткам присвоить (а точнее попросту украсть) замороженные на Западе российские активы", - написал он в социальных сетях.
"Делать они это будут на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в ГА "волю международного сообщества", - добавил Полянский. Дипломат назвав готовящуюся к принятию резолюцию "фиговым листком" для использования "ворованных таким образом денег" на покупку новых вооружений и погашение соответствующих долгов Украины.
Он сообщил, что "западный блок" хотел обойтись без дебатов перед принятием проекта, но Россия смогла этому воспрепятствовать. "Дебаты в итоге будут. Начало трансляции на UN Web TV в 18.00 по Москве 14 ноября", - написал Полянский.
Запрос на возобновление 11-й специальной сессии поступил от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.
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