https://ria.ru/20221114/oon-1831241426.html

ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины

ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины - РИА Новости, 14.11.2022

ГА ООН обсудит привлечение блокированных активов России для нужд Украины

Генассамблея ООН намерена в рамках возобновляющейся в понедельник специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T00:15

2022-11-14T00:15

2022-11-14T00:15

в мире

украина

россия

генеральная ассамблея оон

оон

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156175/20/1561752035_0:162:3067:1887_1920x0_80_0_0_d19b6dafb3be1e62da19d8df3fc7c810.jpg

ООН, 14 ноя – РИА Новости. Генассамблея ООН намерена в рамках возобновляющейся в понедельник специальной сессии обсудить вопрос об использовании замороженных российских активов для финансирования Украины.Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что инициаторы заседания проталкивают проект резолюции о "привлечении России к ответственности, включая репарации Украине", и пытаются создать "некий неподотчетный ГА механизм"."Делать они это будут на национальном уровне, ссылаясь на якобы выраженную в ГА "волю международного сообщества", - добавил Полянский. Дипломат назвав готовящуюся к принятию резолюцию "фиговым листком" для использования "ворованных таким образом денег" на покупку новых вооружений и погашение соответствующих долгов Украины.Он сообщил, что "западный блок" хотел обойтись без дебатов перед принятием проекта, но Россия смогла этому воспрепятствовать. "Дебаты в итоге будут. Начало трансляции на UN Web TV в 18.00 по Москве 14 ноября", - написал Полянский.Запрос на возобновление 11-й специальной сессии поступил от постоянных представителей Канады, Гватемалы, Нидерландов и Украины.

https://ria.ru/20221112/oon-1830986468.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, генеральная ассамблея оон, оон, дмитрий полянский