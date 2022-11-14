https://ria.ru/20221114/obstrel-1831386057.html
СК зафиксировал последствия обстрела Сабовки в ЛНР
СК зафиксировал последствия обстрела Сабовки в ЛНР - РИА Новости, 14.11.2022
СК зафиксировал последствия обстрела Сабовки в ЛНР
Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела села Сабовка в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:24
2022-11-14T15:24
2022-11-14T15:36
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
россия
сша
сцкк
следственный комитет россии (ск рф)
bae systems
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САБОВКА (ЛНР), 14 ноя - РИА Новости. Следователи СК РФ зафиксировали последствия обстрела села Сабовка в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск, передает корреспондент РИА Новости.Ранее представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что украинские войска выпустили по Сабовке пять ракет из РСЗО HIMARS.Корреспонденты РИА Новости с места событий сообщали, что в результате обстрела повреждены ряд жилых домов и школа. Позже представительство ЛНР в СЦКК заявило, что осколки попали в здание детского сада, библиотеку и здания железнодорожной станции "Меловая"."Следователями Следственного комитета Российской Федерации зафиксированы последствия обстрела населенного пункта Сабовка Луганской Народной Республики со стороны вооруженных формирований Украины", - рассказал офицер СК РФ.Он подтвердил, что в результате обстрела повреждена школа и железнодорожная станция. По словам следователя СК РФ, жертв удалось избежать только благодаря тому, что обстрел был ночью.Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) разработана в США компаниями BAE Systems и Lockheed Martin в 1996-2000 годах, производится с 2003 года. Создана на базе трехосного колесного шасси FMTV армии США, может нести шесть реактивных снарядов или одну оперативно-тактическую баллистическую ракету ATACMS, прицельная дальность стрельбы для отдельных видов боеприпасов - до 80 километров.
https://ria.ru/20221112/vsu-1831077916.html
https://ria.ru/20221114/pytki-1831274351.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Работа следователей на месте обстрела села Сабовка в ЛНР
Российские следователи зафиксировали последствия украинского обстрела села Сабовка в ЛНР, передает корреспондент РИА Новости.
2022-11-14T15:24
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PT0M36S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, россия, сша, сцкк, следственный комитет россии (ск рф), bae systems
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Россия, США, СЦКК, Следственный комитет России (СК РФ), BAE Systems
15:24 14.11.2022 (обновлено: 15:36 14.11.2022)
СК зафиксировал последствия обстрела Сабовки в ЛНР
СК зафиксировал последствия обстрела Сабовки в ЛНР из HIMARS