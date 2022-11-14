https://ria.ru/20221114/obstrel-1831322529.html

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.11.2022

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T12:18

2022-11-14T12:18

2022-11-14T12:18

специальная военная операция на украине

донецк

куйбышевский район

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нато

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 10.55 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221114/naemniki-1831307555.html

https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831211883.html

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куйбышевский район

макеевка

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россия

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донецк, куйбышевский район, макеевка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия