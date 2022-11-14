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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.11.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221114/obstrel-1831322529.html
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:18
2022-11-14T12:18
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
макеевка
сцкк
нато
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 10.55 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221114/naemniki-1831307555.html
https://ria.ru/20221113/spetsoperatsiya-1831211883.html
донецк
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донецк, куйбышевский район, макеевка, сцкк, нато, вооруженные силы украины, украина, россия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Макеевка, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
12:18 14.11.2022
 
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкНеразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке
Неразорвавшийся снаряд РСЗО Град в Донецке - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Неразорвавшийся снаряд РСЗО "Град" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
Вчера, 11:46Специальная военная операция на Украине
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Кроме того, в 10.55 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкКуйбышевский районМакеевкаСЦККНАТОВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссия
 
 
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