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ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град" - РИА Новости, 14.11.2022
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров,... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T12:18
2022-11-14T12:18
2022-11-14T12:18
специальная военная операция на украине
донецк
куйбышевский район
макеевка
сцкк
нато
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому и Куйбышевскому районам Донецка 10 ракет из РСЗО "Град", а также по Макеевке четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 11.50 - населенный пункт Карловка - город Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град"; 11.55 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Кроме того, в 10.55 украинские войска выпустили по Ясиноватой пять снарядов калибром 152 миллиметра, а в 11.25 по Киевскому району Донецка - пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20221114/naemniki-1831307555.html
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Куйбышевский район, Макеевка, СЦКК, НАТО, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия
ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили по Донецку десять ракет из РСЗО "Град"