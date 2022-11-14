https://ria.ru/20221114/obstrel-1831285950.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку - РИА Новости, 14.11.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку

Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T11:03

2022-11-14T11:03

2022-11-14T11:03

специальная военная операция на украине

донецк

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вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 14 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 10.20 - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Представительство добавило, что в 9.25 и 10.30 украинские войска выпустили по Кировскому району Донецка семь снарядов калибром 152 миллиметра, в 10.25 по Куйбышевскому району Донецка - четыре снаряда калибром 155 миллиметров, а в 9.45 по Петровскому району Донецка - четыре снаряда калибром 152 миллиметра.Кроме того, в 10.35 украинские войска выпустили по Червоногвардейскому району Макеевки четыре снаряда калибром 155 миллиметров.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной - по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" - он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также киевским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20221114/peregovory-1831282895.html

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донецк, макеевка, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины, россия