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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть - РИА Новости, 14.11.2022
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ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть - РИА Новости, 14.11.2022
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:23
2022-11-14T15:23
экономика
китай
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском докладе организации."Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть и на следующий год — и также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона баррелей в сутки.Организация объясняет, что прогнозы пересмотрены из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, продолжающейся внешнеполитической неопределённости и ослабления экономической активности в мире.Организация в прошлом, октябрьском, докладе также понижала прогноз роста мирового спроса на нефть: на 0,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 0,4 миллиона — в 2023 году.
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экономика, китай, опек, цены на нефть
Экономика, Китай, ОПЕК, Цены на нефть
15:23 14.11.2022
 
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2022 года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.11.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском докладе организации.
"Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть и на следующий год — и также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона баррелей в сутки.
Организация объясняет, что прогнозы пересмотрены из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, продолжающейся внешнеполитической неопределённости и ослабления экономической активности в мире.
Организация в прошлом, октябрьском, докладе также понижала прогноз роста мирового спроса на нефть: на 0,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 0,4 миллиона — в 2023 году.
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