https://ria.ru/20221114/neft-1831385726.html
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть - РИА Новости, 14.11.2022
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском... РИА Новости, 14.11.2022
2022-11-14T15:23
2022-11-14T15:23
2022-11-14T15:23
экономика
китай
опек
цены на нефть
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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском докладе организации."Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть и на следующий год — и также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона баррелей в сутки.Организация объясняет, что прогнозы пересмотрены из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, продолжающейся внешнеполитической неопределённости и ослабления экономической активности в мире.Организация в прошлом, октябрьском, докладе также понижала прогноз роста мирового спроса на нефть: на 0,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 0,4 миллиона — в 2023 году.
https://ria.ru/20221114/neft-1831338425.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, опек, цены на нефть
Экономика, Китай, ОПЕК, Цены на нефть
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть
ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам 2022 года