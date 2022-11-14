https://ria.ru/20221114/neft-1831385726.html

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть - РИА Новости, 14.11.2022

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть

ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском... РИА Новости, 14.11.2022

2022-11-14T15:23

2022-11-14T15:23

2022-11-14T15:23

экономика

китай

опек

цены на нефть

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МОСКВА, 14 ноя - РИА Новости. ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть по итогам текущего года - на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона, говорится в новом, ноябрьском докладе организации."Прогноз роста мирового спроса на нефть на 2022 год пересмотрен в сторону понижения на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 2,5 миллиона баррелей в сутки", — сообщается в докладе.ОПЕК снизила прогноз роста мирового спроса на нефть и на следующий год — и также на 0,1 миллиона баррелей, до 2,2 миллиона баррелей в сутки.Организация объясняет, что прогнозы пересмотрены из-за текущих антиковидных ограничений в Китае, продолжающейся внешнеполитической неопределённости и ослабления экономической активности в мире.Организация в прошлом, октябрьском, докладе также понижала прогноз роста мирового спроса на нефть: на 0,5 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и на 0,4 миллиона — в 2023 году.

https://ria.ru/20221114/neft-1831338425.html

китай

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, китай, опек, цены на нефть